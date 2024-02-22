https://ria.ru/20240222/son-1928910351.html
В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут
В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут - РИА Новости, 22.02.2024
В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут
Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:45
2024-02-22T10:45
2024-02-22T10:45
специальная военная операция на украине
нижегородская область
ростех
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безопасность
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6 часов, аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппарат с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Также он снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность, рассказали разработчики. Комплекс, созданный инженерами нижегородского НПП "Полет", состоит из маски со встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушников и пульта управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности. "Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас "Ритм-Полет" активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма", – приводит госкорпорация слова гендиректора предприятия Алексея Комякова. Разработка представлена среди другой российской продукции для нужд СВО на стенде Нижегородской области на международной выставке-форуме "Россия". Она проходит на ВДНХ и будет работать до 8 июля.
https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, ростех, российская электроника, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Ростех, Российская электроника, Безопасность
В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут
В зоне СВО применяют комплекс "Ритм-Полет", позволяющий выспаться за 20 минут
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6 часов, аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что аппарат с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Также он снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность, рассказали разработчики.
Комплекс, созданный инженерами нижегородского НПП "Полет", состоит из маски со встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушников и пульта управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности.
"Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас "Ритм-Полет" активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма", – приводит госкорпорация слова гендиректора предприятия Алексея Комякова.
Разработка представлена среди другой российской продукции для нужд СВО на стенде Нижегородской области
на международной выставке-форуме "Россия". Она проходит на ВДНХ и будет работать до 8 июля.
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