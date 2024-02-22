https://ria.ru/20240222/son-1928910351.html

В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут

В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут - РИА Новости, 22.02.2024

В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут

Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:45

2024-02-22T10:45

2024-02-22T10:45

специальная военная операция на украине

нижегородская область

ростех

российская электроника

безопасность

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6 часов, аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппарат с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Также он снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность, рассказали разработчики. Комплекс, созданный инженерами нижегородского НПП "Полет", состоит из маски со встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушников и пульта управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности. "Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас "Ритм-Полет" активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма", – приводит госкорпорация слова гендиректора предприятия Алексея Комякова. Разработка представлена среди другой российской продукции для нужд СВО на стенде Нижегородской области на международной выставке-форуме "Россия". Она проходит на ВДНХ и будет работать до 8 июля.

https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, ростех, российская электроника, безопасность