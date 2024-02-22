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Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику - РИА Новости, 22.02.2024
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13:34 22.02.2024
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Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику - РИА Новости, 22.02.2024
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику
Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:34
2024-02-22T13:34
надежные люди
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и организатор акции Елена Бекетова. Елена рассказывает, что акция по росписи и передаче пряников солдатам проходит не впервые. Год назад ее провели на Рождество, и она была встречена с восторгом. Дети, взрослые и даже целые семьи присоединились к этому благородному делу. Организаторы получили множество благодарностей за проведение акции. В этом году подарки подготовили ко Дню защитника Отечества. "В этот раз мы выпекли более 300 штук. Все желающие пришли, рисовали, причем рисовали не по одному пряничку, а с большим желанием рисовали много разных пряничков, все они совершенно разные получились. И обязательно мы всегда упаковываем, к каждому пряничку прикладываем маленькое письмо, послание каждому солдату, чтобы им было тоже тепло, приятно, чтобы можно было в кармашек с собой положить, именно вот такой небольшой формат", - добавила Бекетова. Как отметила организатор, на листочках дети писали разные пожелания, желали мира, добра, храбрости, писали "ждем домой", "возвращайтесь с победой". А совсем маленькие, кто еще не умел писать, – рисовали. По ее словам, жители два дня расписывали пряники, 19 февраля школьники помогли с их упаковкой, а на следующей день подарки отвезли солдатам. По словам Бекетовой, у каждого мастера есть свой рецепт, который проверен годами и опытом. В свои пряники она добавляет разнообразные специи: корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и другие ароматные травки. "Поэтому, когда открываешь коробочку или упаковку, они распространяют безумный аромат. Мы так на коробке и написали: "Ароматные подарочки для наших доблестных защитников", - отметила женщина. Организатор также сообщила о планах на будущее: "На этом акция не заканчивается, мы еще к Пасхе придумываем, будем поддерживать наших мальчишек".
https://ria.ru/20240222/seti-1928913772.html
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белгородская область
Надежные люди, Белгородская область
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику

Жители белгородского поселка передали более 300 пряников военным к празднику

© Фото : Предоствлено Еленой БекетовойОрганизатор акции Елена Бекетова и волонтеры демонстрируют пряники, сделанные для военных в зоне СВО
Организатор акции Елена Бекетова и волонтеры демонстрируют пряники, сделанные для военных в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Предоствлено Еленой Бекетовой
Организатор акции Елена Бекетова и волонтеры демонстрируют пряники, сделанные для военных в зоне СВО
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и организатор акции Елена Бекетова.
Елена рассказывает, что акция по росписи и передаче пряников солдатам проходит не впервые. Год назад ее провели на Рождество, и она была встречена с восторгом. Дети, взрослые и даже целые семьи присоединились к этому благородному делу. Организаторы получили множество благодарностей за проведение акции. В этом году подарки подготовили ко Дню защитника Отечества.
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"В этот раз мы выпекли более 300 штук. Все желающие пришли, рисовали, причем рисовали не по одному пряничку, а с большим желанием рисовали много разных пряничков, все они совершенно разные получились. И обязательно мы всегда упаковываем, к каждому пряничку прикладываем маленькое письмо, послание каждому солдату, чтобы им было тоже тепло, приятно, чтобы можно было в кармашек с собой положить, именно вот такой небольшой формат", - добавила Бекетова.
Как отметила организатор, на листочках дети писали разные пожелания, желали мира, добра, храбрости, писали "ждем домой", "возвращайтесь с победой". А совсем маленькие, кто еще не умел писать, – рисовали. По ее словам, жители два дня расписывали пряники, 19 февраля школьники помогли с их упаковкой, а на следующей день подарки отвезли солдатам.
По словам Бекетовой, у каждого мастера есть свой рецепт, который проверен годами и опытом. В свои пряники она добавляет разнообразные специи: корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и другие ароматные травки. "Поэтому, когда открываешь коробочку или упаковку, они распространяют безумный аромат. Мы так на коробке и написали: "Ароматные подарочки для наших доблестных защитников", - отметила женщина.
Организатор также сообщила о планах на будущее: "На этом акция не заканчивается, мы еще к Пасхе придумываем, будем поддерживать наших мальчишек".
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