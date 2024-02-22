https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику - РИА Новости, 22.02.2024
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику
Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:34
2024-02-22T13:34
2024-02-22T13:34
надежные люди
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928964467_0:63:1193:735_1920x0_80_0_0_37c060279d8fdd74eb36468fb7aa23b2.jpg
БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и организатор акции Елена Бекетова. Елена рассказывает, что акция по росписи и передаче пряников солдатам проходит не впервые. Год назад ее провели на Рождество, и она была встречена с восторгом. Дети, взрослые и даже целые семьи присоединились к этому благородному делу. Организаторы получили множество благодарностей за проведение акции. В этом году подарки подготовили ко Дню защитника Отечества. "В этот раз мы выпекли более 300 штук. Все желающие пришли, рисовали, причем рисовали не по одному пряничку, а с большим желанием рисовали много разных пряничков, все они совершенно разные получились. И обязательно мы всегда упаковываем, к каждому пряничку прикладываем маленькое письмо, послание каждому солдату, чтобы им было тоже тепло, приятно, чтобы можно было в кармашек с собой положить, именно вот такой небольшой формат", - добавила Бекетова. Как отметила организатор, на листочках дети писали разные пожелания, желали мира, добра, храбрости, писали "ждем домой", "возвращайтесь с победой". А совсем маленькие, кто еще не умел писать, – рисовали. По ее словам, жители два дня расписывали пряники, 19 февраля школьники помогли с их упаковкой, а на следующей день подарки отвезли солдатам. По словам Бекетовой, у каждого мастера есть свой рецепт, который проверен годами и опытом. В свои пряники она добавляет разнообразные специи: корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и другие ароматные травки. "Поэтому, когда открываешь коробочку или упаковку, они распространяют безумный аромат. Мы так на коробке и написали: "Ароматные подарочки для наших доблестных защитников", - отметила женщина. Организатор также сообщила о планах на будущее: "На этом акция не заканчивается, мы еще к Пасхе придумываем, будем поддерживать наших мальчишек".
https://ria.ru/20240222/seti-1928913772.html
https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928964467_0:0:1193:896_1920x0_80_0_0_8a7e7145bd1e44c952409583b687e324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
Надежные люди, Белгородская область
Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику
Жители белгородского поселка передали более 300 пряников военным к празднику
БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и организатор акции Елена Бекетова.
Елена рассказывает, что акция по росписи и передаче пряников солдатам проходит не впервые. Год назад ее провели на Рождество, и она была встречена с восторгом. Дети, взрослые и даже целые семьи присоединились к этому благородному делу. Организаторы получили множество благодарностей за проведение акции. В этом году подарки подготовили ко Дню защитника Отечества.
Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети
"В этот раз мы выпекли более 300 штук. Все желающие пришли, рисовали, причем рисовали не по одному пряничку, а с большим желанием рисовали много разных пряничков, все они совершенно разные получились. И обязательно мы всегда упаковываем, к каждому пряничку прикладываем маленькое письмо, послание каждому солдату, чтобы им было тоже тепло, приятно, чтобы можно было в кармашек с собой положить, именно вот такой небольшой формат", - добавила Бекетова.
Как отметила организатор, на листочках дети писали разные пожелания, желали мира, добра, храбрости, писали "ждем домой", "возвращайтесь с победой". А совсем маленькие, кто еще не умел писать, – рисовали. По ее словам, жители два дня расписывали пряники, 19 февраля школьники помогли с их упаковкой, а на следующей день подарки отвезли солдатам.
По словам Бекетовой, у каждого мастера есть свой рецепт, который проверен годами и опытом. В свои пряники она добавляет разнообразные специи: корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и другие ароматные травки. "Поэтому, когда открываешь коробочку или упаковку, они распространяют безумный аромат. Мы так на коробке и написали: "Ароматные подарочки для наших доблестных защитников", - отметила женщина.
Организатор также сообщила о планах на будущее: "На этом акция не заканчивается, мы еще к Пасхе придумываем, будем поддерживать наших мальчишек".
Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации