https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html

Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику

Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику - РИА Новости, 22.02.2024

Жители белгородского поселка передали пряники военным к празднику

Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:34

2024-02-22T13:34

2024-02-22T13:34

надежные люди

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928964467_0:63:1193:735_1920x0_80_0_0_37c060279d8fdd74eb36468fb7aa23b2.jpg

БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более 300 пряников жители поселка Борисовка Белгородской области расписали и передали к Дню защитника Отечества военным, рассказала РИА Новости кондитер и организатор акции Елена Бекетова. Елена рассказывает, что акция по росписи и передаче пряников солдатам проходит не впервые. Год назад ее провели на Рождество, и она была встречена с восторгом. Дети, взрослые и даже целые семьи присоединились к этому благородному делу. Организаторы получили множество благодарностей за проведение акции. В этом году подарки подготовили ко Дню защитника Отечества. "В этот раз мы выпекли более 300 штук. Все желающие пришли, рисовали, причем рисовали не по одному пряничку, а с большим желанием рисовали много разных пряничков, все они совершенно разные получились. И обязательно мы всегда упаковываем, к каждому пряничку прикладываем маленькое письмо, послание каждому солдату, чтобы им было тоже тепло, приятно, чтобы можно было в кармашек с собой положить, именно вот такой небольшой формат", - добавила Бекетова. Как отметила организатор, на листочках дети писали разные пожелания, желали мира, добра, храбрости, писали "ждем домой", "возвращайтесь с победой". А совсем маленькие, кто еще не умел писать, – рисовали. По ее словам, жители два дня расписывали пряники, 19 февраля школьники помогли с их упаковкой, а на следующей день подарки отвезли солдатам. По словам Бекетовой, у каждого мастера есть свой рецепт, который проверен годами и опытом. В свои пряники она добавляет разнообразные специи: корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и другие ароматные травки. "Поэтому, когда открываешь коробочку или упаковку, они распространяют безумный аромат. Мы так на коробке и написали: "Ароматные подарочки для наших доблестных защитников", - отметила женщина. Организатор также сообщила о планах на будущее: "На этом акция не заканчивается, мы еще к Пасхе придумываем, будем поддерживать наших мальчишек".

https://ria.ru/20240222/seti-1928913772.html

https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область