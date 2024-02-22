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Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок - РИА Новости, 22.02.2024
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01:27 22.02.2024 (обновлено: 01:29 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/snaryady-1928865550.html
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок - РИА Новости, 22.02.2024
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок
Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут так и не быть задействованными на поле боя и впоследствии попасть в РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T01:27
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут так и не быть задействованными на поле боя и впоследствии попасть в руки преступных элементов, говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона. "Сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами", - следует из доклада. В документе отмечается, что оружие, которое перебрасывается сегодня из стран Запада на Украину, имеет длительный срок хранения, который потенциально может значительно превысить продолжительность нынешнего конфликта. "Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении. Существует множество примеров того, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия, и США придется сосредоточить усилия на предотвращении этого", - указали авторы доклада. Как полагают аналитики, приняв решение о передаче Киеву кассетных и иных видов боеприпасов, руководство США должно приложить все усилия для минимизации рисков, которые эти вооружения несут гражданскому населению в долгосрочной перспективе. "Использование наземных мин как российскими, так и украинскими силами на обширных территориях усложнит задачу по локализации областей применения кассетных боеприпасов, что потребует значительных вложений в инициативы по разминированию - их необходимо проводить как сейчас, так и в течение долгого времени по окончании конфликта", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928240310.html
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), украина
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Украина
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок

Доклад Центра Стимсона: переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на черный рынок

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут так и не быть задействованными на поле боя и впоследствии попасть в руки преступных элементов, говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона.
«
"Сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами", - следует из доклада.
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В документе отмечается, что оружие, которое перебрасывается сегодня из стран Запада на Украину, имеет длительный срок хранения, который потенциально может значительно превысить продолжительность нынешнего конфликта. "Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении. Существует множество примеров того, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия, и США придется сосредоточить усилия на предотвращении этого", - указали авторы доклада.
Как полагают аналитики, приняв решение о передаче Киеву кассетных и иных видов боеприпасов, руководство США должно приложить все усилия для минимизации рисков, которые эти вооружения несут гражданскому населению в долгосрочной перспективе.
"Использование наземных мин как российскими, так и украинскими силами на обширных территориях усложнит задачу по локализации областей применения кассетных боеприпасов, что потребует значительных вложений в инициативы по разминированию - их необходимо проводить как сейчас, так и в течение долгого времени по окончании конфликта", - говорится в докладе.
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