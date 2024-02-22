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Песков высказался об информационной войне России против западных СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
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12:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/smi-1928949222.html
Песков высказался об информационной войне России против западных СМИ
Песков высказался об информационной войне России против западных СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Песков высказался об информационной войне России против западных СМИ
Россия относительно недавно начала контрпропаганду в информационной войне с Западом и пока где-то выигрывает, а где-то проигрывает "огромному монстру" в лице... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:38
2024-02-22T12:38
дмитрий песков
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия относительно недавно начала контрпропаганду в информационной войне с Западом и пока где-то выигрывает, а где-то проигрывает "огромному монстру" в лице англосаксонских СМИ, но уже готова состязаться с ним в эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью International Reporters он отметил, что понятие информационные войны "старо так же, как этот мир", как и сама журналистика. "Они велись всегда, они ведутся сейчас и будут вестись без остановки в будущем. В этой войне можно одержать тактические победы, но трудно победить стратегически. Да, мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде, в хорошем смысле этого слова. Нашу активную работу по донесению нашей позиции различным государствам мира", - заявил Песков. Представитель Кремля добавил, что России для этого нужно было освоить все приемы мультимодальности, которые применяют современные СМИ. "Все их нужно в совершенстве освоить с тем, чтобы доносить точку зрения нашей страны, позицию нашей страны для различных государств мира. Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг. То, что мы называем англосаксонскими СМИ, то есть это СМИ Соединенных Штатов Америки и Великобритании", - заявил Песков. Речь идет о самых мощных медийных структурах, которые так или иначе владеют огромной сеткой газет, журналов во всем мире, уточнил он. Это "такая перекрестная система владений", продолжил Песков, - даже если взять ресурсы европейских стран, опосредованно многие из них уже давно купили те же американцы и британцы. "Поэтому мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром. Но мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем, и болезненная реакция на наши информационные появления, которые мы встречаем на Западе, она является самым красноречивым доказательством этого", - уверен Песков.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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дмитрий песков, россия, медиа - общество
Дмитрий Песков, Россия, Медиа - Общество
Песков высказался об информационной войне России против западных СМИ

Песков: РФ где-то выигрывает, где-то проигрывает монстру англосаксонских СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия относительно недавно начала контрпропаганду в информационной войне с Западом и пока где-то выигрывает, а где-то проигрывает "огромному монстру" в лице англосаксонских СМИ, но уже готова состязаться с ним в эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью International Reporters он отметил, что понятие информационные войны "старо так же, как этот мир", как и сама журналистика.
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"Они велись всегда, они ведутся сейчас и будут вестись без остановки в будущем. В этой войне можно одержать тактические победы, но трудно победить стратегически. Да, мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде, в хорошем смысле этого слова. Нашу активную работу по донесению нашей позиции различным государствам мира", - заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что России для этого нужно было освоить все приемы мультимодальности, которые применяют современные СМИ.
"Все их нужно в совершенстве освоить с тем, чтобы доносить точку зрения нашей страны, позицию нашей страны для различных государств мира. Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг. То, что мы называем англосаксонскими СМИ, то есть это СМИ Соединенных Штатов Америки и Великобритании", - заявил Песков.
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Речь идет о самых мощных медийных структурах, которые так или иначе владеют огромной сеткой газет, журналов во всем мире, уточнил он. Это "такая перекрестная система владений", продолжил Песков, - даже если взять ресурсы европейских стран, опосредованно многие из них уже давно купили те же американцы и британцы.
"Поэтому мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром. Но мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем, и болезненная реакция на наши информационные появления, которые мы встречаем на Западе, она является самым красноречивым доказательством этого", - уверен Песков.
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