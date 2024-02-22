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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами - РИА Новости, 22.02.2024
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:24
2024-02-22T05:24
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами, передает корреспондент РИА Новости. Документ, предположительно, польского образца был найден вместе с медицинскими книжками военнослужащих ВСУ в одном из заброшенных зданий города и передан в соответствующие структуры для выяснения подробностей. "В ходе отработки информации, полученной при оперативной работе, мы получили координаты здания, в котором, предположительно, находился схрон. При зачистке помещений здания был выявлен схрон состоящий из четырех гранат Ф-1, ручного гранатомета и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал журналистам командир взвода батальона военной полиции с позывным "Азот".
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
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мелитополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами

В Мелитополе сотрудники военной полиции нашли схрон с оружием и документами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота саперов военной полиции
Работа саперов военной полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Работа саперов военной полиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами, передает корреспондент РИА Новости.
Документ, предположительно, польского образца был найден вместе с медицинскими книжками военнослужащих ВСУ в одном из заброшенных зданий города и передан в соответствующие структуры для выяснения подробностей.
«
"В ходе отработки информации, полученной при оперативной работе, мы получили координаты здания, в котором, предположительно, находился схрон. При зачистке помещений здания был выявлен схрон состоящий из четырех гранат Ф-1, ручного гранатомета и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал журналистам командир взвода батальона военной полиции с позывным "Азот".
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВооруженные силы Украины
 
 
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