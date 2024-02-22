https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами - РИА Новости, 22.02.2024

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами

Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:24

2024-02-22T05:24

2024-02-22T05:24

специальная военная операция на украине

мелитополь

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d08b7effedd2111dcb148901ed5cbd0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами, передает корреспондент РИА Новости. Документ, предположительно, польского образца был найден вместе с медицинскими книжками военнослужащих ВСУ в одном из заброшенных зданий города и передан в соответствующие структуры для выяснения подробностей. "В ходе отработки информации, полученной при оперативной работе, мы получили координаты здания, в котором, предположительно, находился схрон. При зачистке помещений здания был выявлен схрон состоящий из четырех гранат Ф-1, ручного гранатомета и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал журналистам командир взвода батальона военной полиции с позывным "Азот".

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, вооруженные силы украины