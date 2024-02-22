https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами - РИА Новости, 22.02.2024
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:24
2024-02-22T05:24
2024-02-22T05:24
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d08b7effedd2111dcb148901ed5cbd0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники военной полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в городе Мелитополь в Запорожской области схрон с боеприпасами и иностранными документами, передает корреспондент РИА Новости. Документ, предположительно, польского образца был найден вместе с медицинскими книжками военнослужащих ВСУ в одном из заброшенных зданий города и передан в соответствующие структуры для выяснения подробностей. "В ходе отработки информации, полученной при оперативной работе, мы получили координаты здания, в котором, предположительно, находился схрон. При зачистке помещений здания был выявлен схрон состоящий из четырех гранат Ф-1, ручного гранатомета и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал журналистам командир взвода батальона военной полиции с позывным "Азот".
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899573_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453dbabc8517ba8ca4bea89f442454f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
В Мелитополе сотрудники военной полиции нашли схрон с оружием и документами