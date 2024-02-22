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СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава - РИА Новости, 22.02.2024
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13:34 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/sk-1928970084.html
СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава
СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава - РИА Новости, 22.02.2024
СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава
Следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова за оскорбление полицейских,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:34
2024-02-22T13:34
происшествия
россия
тамбовская область
алексей овчинников
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова за оскорбление полицейских, сообщили в СК РФ. &quot;Следственными органами СК России по Тамбовской области повторно возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ&quot;, — говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули. Накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции". После чего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927884545.html
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происшествия, россия, тамбовская область, алексей овчинников, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Алексей Овчинников, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава

Следователи повторно возбудили уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова за оскорбление полицейских, сообщили в СК РФ.
«

"Следственными органами СК России по Тамбовской области повторно возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ", — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани".
Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули.
Накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции". После чего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело.
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