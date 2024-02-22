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Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава - РИА Новости, 22.02.2024
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
происшествия
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алексей овчинников
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули. Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928723019.html
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происшествия, тамбовская область, алексей овчинников, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
Происшествия, Тамбовская область, Алексей Овчинников, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава
Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело на Алексея Овчинникова
ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве.
«
"Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
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Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани".
Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули.
Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".
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