https://ria.ru/20240222/sk-1928947267.html

Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава

Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава - РИА Новости, 22.02.2024

Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

происшествия

тамбовская область

алексей овчинников

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули. Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".

https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928723019.html

https://radiosputnik.ru/20240221/blinovskaya-1928823005.html

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происшествия, тамбовская область, алексей овчинников, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин