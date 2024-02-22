Рейтинг@Mail.ru
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/sk-1928947267.html
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава - РИА Новости, 22.02.2024
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
происшествия
тамбовская область
алексей овчинников
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве. &quot;Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства&quot;, - говорится в Telegram-канале СК РФ.Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули. Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928723019.html
https://radiosputnik.ru/20240221/blinovskaya-1928823005.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, алексей овчинников, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
Происшествия, Тамбовская область, Алексей Овчинников, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин
Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава

Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело на Алексея Овчинникова

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве.
«

"Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом
21 февраля, 14:01
Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе "Каспий". Следователи установили, что чиновник "в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани".
Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством - якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули.
Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Адвокат: в деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов
21 февраля, 18:40
 
ПроисшествияТамбовская областьАлексей ОвчинниковСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала