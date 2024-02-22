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Во Владимире начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем - РИА Новости, 22.02.2024
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11:40 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/shkola-1928931795.html
Во Владимире начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем
Во Владимире начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем - РИА Новости, 22.02.2024
Во Владимире начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем
Прокуратура и СК начали проверки после видео с избиением учителем школьника в городе Владимире, педагога уволили. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:40
2024-02-22T11:40
происшествия
владимир
россия
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Прокуратура и СК начали проверки после видео с избиением учителем школьника в городе Владимире, педагога уволили. Видео появилось в группе "Подслушано Владимир (ПВ)". На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. В подписи к видео утверждается, что в школе №33 педагог избил семиклассника на уроке. Причины инцидента не поясняются. "Прокуратурой города Владимира организованы проверочные мероприятия по информации, распространённой в социальных сетях, о нанесении учителем школы №33 областного центра побоев ученику", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям руководства образовательного учреждения. О проверке сообщило и региональное следственное управление СК РФ. "В настоящее время следователь и криминалист регионального управления СК работают в образовательном учреждении, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются учащиеся, руководство школы и иные лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает СУСК в своем Telegram-канале. Администрация Владимира проинформировала, что управлением образования и молодежной политики города проведена служебная проверка в отношении учителя, зафиксированного на видео, по результатам которой "вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения".
https://ria.ru/20240221/politsiya-1928646941.html
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происшествия, владимир, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем

Прокуратура и СК начали проверки после сообщения об избиении школьника учителем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Прокуратура и СК начали проверки после видео с избиением учителем школьника в городе Владимире, педагога уволили.
Видео появилось в группе "Подслушано Владимир (ПВ)". На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. В подписи к видео утверждается, что в школе №33 педагог избил семиклассника на уроке. Причины инцидента не поясняются.
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"Прокуратурой города Владимира организованы проверочные мероприятия по информации, распространённой в социальных сетях, о нанесении учителем школы №33 областного центра побоев ученику", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям руководства образовательного учреждения.
О проверке сообщило и региональное следственное управление СК РФ. "В настоящее время следователь и криминалист регионального управления СК работают в образовательном учреждении, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются учащиеся, руководство школы и иные лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает СУСК в своем Telegram-канале.
Администрация Владимира проинформировала, что управлением образования и молодежной политики города проведена служебная проверка в отношении учителя, зафиксированного на видео, по результатам которой "вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения".
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