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В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты - РИА Новости, 22.02.2024
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 получили ранения, спасательные работы... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:44
2024-02-22T03:44
2024-02-22T12:05
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 получили ранения, спасательные работы продолжаются, сообщил президент страны Николас Мадуро. "В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте "Булья Лока" лично участвует губернатор Анхель Маркано. На данный момент у нас 15 погибших и 11 раненых, работают два вертолета, чтобы вывозить пострадавших", - заявил президент, выступление которого транслирует телеканал VTV. Обрушение открытой шахты произошло накануне в муниципалитете Ангостура и попало на видео, которое распространяется в социальных сетях - судя по кадрам, в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров, однако, по словам Мадуро, эта информация была непроверенной. "Заявления о таком количестве погибших и заваленных людей сделал мэр муниципалитета Хорди Асиньегас в состоянии отчаяния. Он их дал, и тут же CNN опубликовал это как новость, не подтвердив информацию", - сказал политик.
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в мире, венесуэла, боливар (венесуэла), николас мадуро
В мире, Венесуэла, Боливар (Венесуэла), Николас Мадуро
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
Мадуро: 15 человек погибли при обрушении шахты в Венесуэле
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 получили ранения, спасательные работы продолжаются, сообщил президент страны Николас Мадуро.
«
"В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте "Булья Лока" лично участвует губернатор Анхель Маркано. На данный момент у нас 15 погибших и 11 раненых, работают два вертолета, чтобы вывозить пострадавших", - заявил президент, выступление которого транслирует телеканал VTV
.
Обрушение открытой шахты произошло накануне в муниципалитете Ангостура и попало на видео, которое распространяется в социальных сетях - судя по кадрам, в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров, однако, по словам Мадуро, эта информация была непроверенной.
"Заявления о таком количестве погибших и заваленных людей сделал мэр муниципалитета Хорди Асиньегас в состоянии отчаяния. Он их дал, и тут же CNN опубликовал это как новость, не подтвердив информацию", - сказал политик.
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