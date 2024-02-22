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Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - РИА Новости, 22.02.2024
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16:08 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/severodonetsk-1929012807.html
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - РИА Новости, 22.02.2024
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:08
2024-02-22T16:08
в мире
северодонецк
лисичанск
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. "Северодонецк утвердил официальные символы - герб и флаг", - говорится в сообщении, опубликованном правительством. Отмечается, что Северодонецк первым из освобожденных городов республики еще в 2022 году приступил к разработке проектов герба и флага, северодончане выразили свое мнение о символике города в ходе народного голосования. "Согласно процедуре, разработанные проекты были направлены на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. Компетентные эксперты доработали проекты согласно утвержденным геральдическим нормам, оставив при этом близкие северодончанам центральные фигуры сокола-сапсана и промышленной трубы", - добавили в правительстве.Герб и флаг получили высокую оценку экспертов и были поддержаны депутатским корпусом единогласно. Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
https://ria.ru/20240222/peskov-1928922502.html
https://ria.ru/20240214/lugansk-1927231693.html
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в мире, северодонецк, лисичанск, луганская народная республика
В мире, Северодонецк, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику

Северодонецк в ЛНР утвердил новые герб и флаг города

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа въезде в город Северодонецк
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На въезде в город Северодонецк. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале.
"Северодонецк утвердил официальные символы - герб и флаг", - говорится в сообщении, опубликованном правительством.
© Правительство ЛНР/TelegramФлаг Северодонецка
Флаг Северодонецка
© Правительство ЛНР/Telegram
Флаг Северодонецка
Отмечается, что Северодонецк первым из освобожденных городов республики еще в 2022 году приступил к разработке проектов герба и флага, северодончане выразили свое мнение о символике города в ходе народного голосования.
© Правительство ЛНР/TelegramГерб Северодонецка
Герб Северодонецка
© Правительство ЛНР/Telegram
Герб Северодонецка
"Согласно процедуре, разработанные проекты были направлены на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. Компетентные эксперты доработали проекты согласно утвержденным геральдическим нормам, оставив при этом близкие северодончанам центральные фигуры сокола-сапсана и промышленной трубы", - добавили в правительстве.
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Герб и флаг получили высокую оценку экспертов и были поддержаны депутатским корпусом единогласно.
Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
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В миреСеверодонецкЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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