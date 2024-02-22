https://ria.ru/20240222/severodonetsk-1929012807.html
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - РИА Новости, 22.02.2024
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:08
2024-02-22T16:08
2024-02-22T16:08
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. "Северодонецк утвердил официальные символы - герб и флаг", - говорится в сообщении, опубликованном правительством. Отмечается, что Северодонецк первым из освобожденных городов республики еще в 2022 году приступил к разработке проектов герба и флага, северодончане выразили свое мнение о символике города в ходе народного голосования. "Согласно процедуре, разработанные проекты были направлены на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. Компетентные эксперты доработали проекты согласно утвержденным геральдическим нормам, оставив при этом близкие северодончанам центральные фигуры сокола-сапсана и промышленной трубы", - добавили в правительстве.Герб и флаг получили высокую оценку экспертов и были поддержаны депутатским корпусом единогласно. Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
https://ria.ru/20240222/peskov-1928922502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, лисичанск, луганская народная республика
В мире, Северодонецк, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику
Северодонецк в ЛНР утвердил новые герб и флаг города
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости.
Северодонецк в ЛНР утвердил новую официальную символику - герб и флаг, заявило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале
.
"Северодонецк утвердил официальные символы - герб и флаг", - говорится в сообщении, опубликованном правительством.
Отмечается, что Северодонецк первым из освобожденных городов республики еще в 2022 году приступил к разработке проектов герба и флага, северодончане выразили свое мнение о символике города в ходе народного голосования.
"Согласно процедуре, разработанные проекты были направлены на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. Компетентные эксперты доработали проекты согласно утвержденным геральдическим нормам, оставив при этом близкие северодончанам центральные фигуры сокола-сапсана и промышленной трубы", - добавили в правительстве.
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Герб и флаг получили высокую оценку экспертов и были поддержаны депутатским корпусом единогласно.
Северодонецк находится поблизости от Лисичанска
, их разделяет река Северский Донец.
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