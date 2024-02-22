https://ria.ru/20240222/seti-1928913772.html

Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети

Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети - РИА Новости, 22.02.2024

Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети

Брянская таможня направила бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии гуманитарный груз, включающий изготовленные таможенниками маскировочные сети и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:54

2024-02-22T10:54

2024-02-22T10:54

надежные люди

брянск

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии гуманитарный груз, включающий изготовленные таможенниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщили в пресс-службе ведомства. "Очередная партия гуманитарного груза была направлена брянскими таможенниками в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, бойцам которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. В этот раз для нужд бойцов приобретены квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, прочие инструменты и инвентарь, продукты питания", – указывается в релизе. Отмечается, что таможенники также передали для солдат 36 маскировочных сетей общей площадью 2 тысячи квадратных метров, изготовленных сотрудниками и ветеранами ведомства в январе. Отправлены на передовую и 300 окопных свечей, которые таможенники изготовили совместно с волонтерами. "Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, которого процитировала пресс-служба.

https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html

брянск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянск