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Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети - РИА Новости, 22.02.2024
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10:54 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/seti-1928913772.html
Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети
Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети - РИА Новости, 22.02.2024
Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети
Брянская таможня направила бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии гуманитарный груз, включающий изготовленные таможенниками маскировочные сети и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:54
2024-02-22T10:54
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии гуманитарный груз, включающий изготовленные таможенниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщили в пресс-службе ведомства. "Очередная партия гуманитарного груза была направлена брянскими таможенниками в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, бойцам которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. В этот раз для нужд бойцов приобретены квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, прочие инструменты и инвентарь, продукты питания", – указывается в релизе. Отмечается, что таможенники также передали для солдат 36 маскировочных сетей общей площадью 2 тысячи квадратных метров, изготовленных сотрудниками и ветеранами ведомства в январе. Отправлены на передовую и 300 окопных свечей, которые таможенники изготовили совместно с волонтерами. "Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, которого процитировала пресс-служба.
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брянск
Надежные люди, Брянск
Брянская таможня изготовила для бойцов на спецоперации маскировочные сети

Брянская таможня изготовила для бойцов СВО маскировочные сети и окопные свечи

© Фото : Пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии гуманитарный груз, включающий изготовленные таможенниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Очередная партия гуманитарного груза была направлена брянскими таможенниками в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, бойцам которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. В этот раз для нужд бойцов приобретены квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, прочие инструменты и инвентарь, продукты питания", – указывается в релизе.
© Фото : Пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Отмечается, что таможенники также передали для солдат 36 маскировочных сетей общей площадью 2 тысячи квадратных метров, изготовленных сотрудниками и ветеранами ведомства в январе. Отправлены на передовую и 300 окопных свечей, которые таможенники изготовили совместно с волонтерами.
"Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, которого процитировала пресс-служба.
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