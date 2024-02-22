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Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе - РИА Новости, 22.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 22.02.2024 (обновлено: 08:09 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html
Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе
Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе - РИА Новости, 22.02.2024
Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе
Через год после освобождения Мариуполя, весной 2023-го, кинематографисты воссоздавали исторические события на улицах города для сериала "20/22". Скоро зрители... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:00
2024-02-22T08:09
культура
кино и сериалы
семен пегов
мариуполь
москва
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Через год после освобождения Мариуполя, весной 2023-го, кинематографисты воссоздавали исторические события на улицах города для сериала "20/22". Скоро зрители смогут оценить результат. Как художественный вымысел сплетается с реальными страшными воспоминаниями — в материале РИА Новости.Любовь во время войныВоенная драма в четырех сериях покажет, как воспринимались те события разными людьми, перед каким жизненным выбором они оказались.Режиссер Андрей Симонов ждал возможности снять кино на эту тему, но не хотел, чтобы получилась "кондовая пропаганда".&quot;Продюсеры сказали, что стоит задача снять живую историю, представить разные точки зрения. И это меня заинтересовало&quot;, — говорит он.В фильме по разные стороны баррикад оказываются влюбленные, Алиса и Данила. Молодой человек отправляется добровольцем в зону боевых действий, к брату, а девушка узнает от украинских друзей о ракетных ударах по разным объектам в Киеве и выступает против СВО. Когда парень перестает выходить на связь, Алиса отправляется его искать.&quot;Моей задачей было оправдать свою героиню, понять, что ею движет, что она любит и не любит, принимает и не принимает. Я поняла Алису и очень полюбила ее за характер и стойкость&quot;, — признается актриса Дарья Кукарских.У Данилы редкие для современного молодого человека качества, отметил сыгравший его Аристарх Венес.&quot;Очень порядочный парень. Причем его порядочность не в том, что он пай-мальчик, — он и в морду может дать. У него обостренное чувство справедливости, он настоящий и он на стороне света&quot;, — подчеркивает актер.Разрушенный городСериал снимали в Мариуполе, а также Москве, Подмосковье и Ростовской области.&quot;Были опасения по поводу поездки съемочной группы в Мариуполь весной 2023-го, когда намечалось украинское контрнаступление. Мы искали локации в Ростове-на-Дону и других южных городах, но ничего близкого к тому, что видели в Мариуполе — пустые улицы, разрушенные обстрелами дома, — не было&quot;, — рассказывает Симонов.Очень помогла администрация Донецкой Народной Республики, и, по словам режиссера, этот этап съемок был самым простым, "потому что там все понимают, зачем это".На кадрах появляются и местные жители — из Мариуполя и Донецка, а также реальные участники СВО и военные корреспонденты Павел Чуприна, Семен Пегов в роли самих себя.&quot;В массовых сценах участвовали женщины, дети, пожилые люди, которые пережили эти события. Они подсказывали нам, как сделать, чтобы было более достоверно. У нас снималась актриса местного драмтеатра — она видела, как его взорвали&quot;, — вспоминает режиссер.&quot;Подобные проекты сложны тем, что тут нельзя играть — в них надо жить, раствориться. Но задача облегчилась, когда мы приехали в Мариуполь&quot;, — объясняет Кукарских.Венес и раньше бывал в Донбассе — привозил гуманитарную помощь, много общался с бойцами и местными жителями.&quot;Это сложно понять, но там было спокойнее, чем в Москве, — отмечает он. — Там проявляются редкие качества, которые в привычных условиях будто отмирают. Тем, кто чувствует, что начинает отрываться от земли, надо заехать туда, посмотреть, как живут люди, и оценить, что значат наши проблемы в сравнении с тем, что испытали они&quot;.Реальные участники событийРежиссер уточняет: на экране все же художественная история, где реальность — это правда военных действий, а не судьбы конкретных людей.Соавтором сценария стал боец батальона "Сомали" Ринат Есеналиев.&quot;Он также сыграл одну из ролей, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно, — добавляет Симонов. —Соавторство позволило сделать историю достоверной. Бойцы, посмотрев наш предварительный монтаж, подтвердили: все так, как в жизни&quot;.Актеры этого и добивались. Например, Венес отказался от бутафорского бронежилета в пользу тяжелого оригинала.&quot;Это одна из самых физически сложных моих картин, но для достоверности важно, чтобы тело тоже не наврало&quot;, — поясняет он.Настало ли время для осмысления тех событий? Режиссер Симонов отвечает утвердительно.&quot;Важно, чтобы культура описывала актуальные явления, волнующие людей, влияющие на их судьбы. И эта война — безусловно такое явление, — уверен он. — Мне кажется лицемерным снимать сюжеты, в которых делается вид, что ничего не происходит&quot;.22 февраля фильм, снятый при поддержке Института развития интернета, станет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ, а 23 и 24 февраля мини-сериал покажут в эфире Первого канала.
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Анастасия Силкина
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кино и сериалы, семен пегов, мариуполь, москва, киев
Культура, Кино и сериалы, Семен Пегов, Мариуполь, Москва, Киев
Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе

Военная драма "20/22", которую снимали в Мариуполе, выходит в Сети 22 февраля

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаНа съемках сериала "20/22"
На съемках сериала 20/22 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Через год после освобождения Мариуполя, весной 2023-го, кинематографисты воссоздавали исторические события на улицах города для сериала "20/22". Скоро зрители смогут оценить результат. Как художественный вымысел сплетается с реальными страшными воспоминаниями — в материале РИА Новости.

Любовь во время войны

Военная драма в четырех сериях покажет, как воспринимались те события разными людьми, перед каким жизненным выбором они оказались.
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаНа съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
На съемках сериала "20/22"
Режиссер Андрей Симонов ждал возможности снять кино на эту тему, но не хотел, чтобы получилась "кондовая пропаганда".
«

"Продюсеры сказали, что стоит задача снять живую историю, представить разные точки зрения. И это меня заинтересовало", — говорит он.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

В центре сюжета "20/22" — любовь Данилы и Алисы, которых сыграли Аристарх Венес и Дарья Кукарских

На съемках фильма 20/22

В центре сюжета "20/22" — любовь Данилы и Алисы, которых сыграли Аристарх Венес и Дарья Кукарских

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 2
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Отношения героев проходят проверку на прочность во время СВО

На съемках фильма 20/22

Отношения героев проходят проверку на прочность во время СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 2

В центре сюжета "20/22" — любовь Данилы и Алисы, которых сыграли Аристарх Венес и Дарья Кукарских

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 2

Отношения героев проходят проверку на прочность во время СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 2
В фильме по разные стороны баррикад оказываются влюбленные, Алиса и Данила. Молодой человек отправляется добровольцем в зону боевых действий, к брату, а девушка узнает от украинских друзей о ракетных ударах по разным объектам в Киеве и выступает против СВО. Когда парень перестает выходить на связь, Алиса отправляется его искать.
«

"Моей задачей было оправдать свою героиню, понять, что ею движет, что она любит и не любит, принимает и не принимает. Я поняла Алису и очень полюбила ее за характер и стойкость", — признается актриса Дарья Кукарских.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаАктриса Дарья Кукарских на съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
Актриса Дарья Кукарских на съемках сериала "20/22"
У Данилы редкие для современного молодого человека качества, отметил сыгравший его Аристарх Венес.
«

"Очень порядочный парень. Причем его порядочность не в том, что он пай-мальчик, — он и в морду может дать. У него обостренное чувство справедливости, он настоящий и он на стороне света", — подчеркивает актер.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаАктер Аристарх Венес на съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
Актер Аристарх Венес на съемках сериала "20/22"

Разрушенный город

Сериал снимали в Мариуполе, а также Москве, Подмосковье и Ростовской области.
«

"Были опасения по поводу поездки съемочной группы в Мариуполь весной 2023-го, когда намечалось украинское контрнаступление. Мы искали локации в Ростове-на-Дону и других южных городах, но ничего близкого к тому, что видели в Мариуполе — пустые улицы, разрушенные обстрелами дома, — не было", — рассказывает Симонов.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаНа съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
На съемках сериала "20/22"
Очень помогла администрация Донецкой Народной Республики, и, по словам режиссера, этот этап съемок был самым простым, "потому что там все понимают, зачем это".
На кадрах появляются и местные жители — из Мариуполя и Донецка, а также реальные участники СВО и военные корреспонденты Павел Чуприна, Семен Пегов в роли самих себя.
«

"В массовых сценах участвовали женщины, дети, пожилые люди, которые пережили эти события. Они подсказывали нам, как сделать, чтобы было более достоверно. У нас снималась актриса местного драмтеатра — она видела, как его взорвали", — вспоминает режиссер.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаНа съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
На съемках сериала "20/22"
«

"Подобные проекты сложны тем, что тут нельзя играть — в них надо жить, раствориться. Но задача облегчилась, когда мы приехали в Мариуполь", — объясняет Кукарских.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

В подобных проектах нельзя играть — в них надо жить, уверена актриса Дарья Кукарских

На съемках фильма 20/22

В подобных проектах нельзя играть — в них надо жить, уверена актриса Дарья Кукарских

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Съемки в Мариуполе помогли актерам лучше понять своих героев

На съемках фильма 20/22

Съемки в Мариуполе помогли актерам лучше понять своих героев

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Съемочную группу консультировали реальные участники СВО

На съемках фильма 20/22

Съемочную группу консультировали реальные участники СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3

В подобных проектах нельзя играть — в них надо жить, уверена актриса Дарья Кукарских

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3

Съемки в Мариуполе помогли актерам лучше понять своих героев

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3

Съемочную группу консультировали реальные участники СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3
Венес и раньше бывал в Донбассе — привозил гуманитарную помощь, много общался с бойцами и местными жителями.
«

"Это сложно понять, но там было спокойнее, чем в Москве, — отмечает он. — Там проявляются редкие качества, которые в привычных условиях будто отмирают. Тем, кто чувствует, что начинает отрываться от земли, надо заехать туда, посмотреть, как живут люди, и оценить, что значат наши проблемы в сравнении с тем, что испытали они".

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Ростовской области и Мариуполе

На съемках фильма 20/22

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Ростовской области и Мариуполе

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кино

На съемках фильма 20/22

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кино

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

На съемках сериала "20/22"

На съемках фильма 20/22

На съемках сериала "20/22"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Ростовской области и Мариуполе

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кино

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3

На съемках сериала "20/22"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3

Реальные участники событий

Режиссер уточняет: на экране все же художественная история, где реальность — это правда военных действий, а не судьбы конкретных людей.
Соавтором сценария стал боец батальона "Сомали" Ринат Есеналиев.
«

"Он также сыграл одну из ролей, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно, — добавляет Симонов. —Соавторство позволило сделать историю достоверной. Бойцы, посмотрев наш предварительный монтаж, подтвердили: все так, как в жизни".

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаРинат Есеналиев на съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
Ринат Есеналиев на съемках сериала "20/22"
Актеры этого и добивались. Например, Венес отказался от бутафорского бронежилета в пользу тяжелого оригинала.
«

"Это одна из самых физически сложных моих картин, но для достоверности важно, чтобы тело тоже не наврало", — поясняет он.

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернетаНа съемках сериала "20/22"
На съемках фильма 20/22 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
На съемках сериала "20/22"
Настало ли время для осмысления тех событий? Режиссер Симонов отвечает утвердительно.
«

"Важно, чтобы культура описывала актуальные явления, волнующие людей, влияющие на их судьбы. И эта война — безусловно такое явление, — уверен он. — Мне кажется лицемерным снимать сюжеты, в которых делается вид, что ничего не происходит".

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Проект создан кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета, Военкино, администрации ДНР

На съемках фильма 20/22

Проект создан кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета, Военкино, администрации ДНР

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

Сериал будет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ и выйдет в эфире Первого канала

На съемках фильма 20/22

Сериал будет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ и выйдет в эфире Первого канала

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета

На съемках сериала "20/22"

На съемках фильма 20/22

На съемках сериала "20/22"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3

Проект создан кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета, Военкино, администрации ДНР

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
1 из 3

Сериал будет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ и выйдет в эфире Первого канала

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
2 из 3

На съемках сериала "20/22"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития интернета
3 из 3
22 февраля фильм, снятый при поддержке Института развития интернета, станет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ, а 23 и 24 февраля мини-сериал покажут в эфире Первого канала.
На съемках сериала Александр I - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Полтора часа грима и ровная спина: как снимают сериал об эпохе Александра I
11 февраля, 08:00
 
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