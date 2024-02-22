https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html

Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе

Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе - РИА Новости, 22.02.2024

Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе

Через год после освобождения Мариуполя, весной 2023-го, кинематографисты воссоздавали исторические события на улицах города для сериала "20/22". Скоро зрители... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:09

культура

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Через год после освобождения Мариуполя, весной 2023-го, кинематографисты воссоздавали исторические события на улицах города для сериала "20/22". Скоро зрители смогут оценить результат. Как художественный вымысел сплетается с реальными страшными воспоминаниями — в материале РИА Новости.Любовь во время войныВоенная драма в четырех сериях покажет, как воспринимались те события разными людьми, перед каким жизненным выбором они оказались.Режиссер Андрей Симонов ждал возможности снять кино на эту тему, но не хотел, чтобы получилась "кондовая пропаганда"."Продюсеры сказали, что стоит задача снять живую историю, представить разные точки зрения. И это меня заинтересовало", — говорит он.В фильме по разные стороны баррикад оказываются влюбленные, Алиса и Данила. Молодой человек отправляется добровольцем в зону боевых действий, к брату, а девушка узнает от украинских друзей о ракетных ударах по разным объектам в Киеве и выступает против СВО. Когда парень перестает выходить на связь, Алиса отправляется его искать."Моей задачей было оправдать свою героиню, понять, что ею движет, что она любит и не любит, принимает и не принимает. Я поняла Алису и очень полюбила ее за характер и стойкость", — признается актриса Дарья Кукарских.У Данилы редкие для современного молодого человека качества, отметил сыгравший его Аристарх Венес."Очень порядочный парень. Причем его порядочность не в том, что он пай-мальчик, — он и в морду может дать. У него обостренное чувство справедливости, он настоящий и он на стороне света", — подчеркивает актер.Разрушенный городСериал снимали в Мариуполе, а также Москве, Подмосковье и Ростовской области."Были опасения по поводу поездки съемочной группы в Мариуполь весной 2023-го, когда намечалось украинское контрнаступление. Мы искали локации в Ростове-на-Дону и других южных городах, но ничего близкого к тому, что видели в Мариуполе — пустые улицы, разрушенные обстрелами дома, — не было", — рассказывает Симонов.Очень помогла администрация Донецкой Народной Республики, и, по словам режиссера, этот этап съемок был самым простым, "потому что там все понимают, зачем это".На кадрах появляются и местные жители — из Мариуполя и Донецка, а также реальные участники СВО и военные корреспонденты Павел Чуприна, Семен Пегов в роли самих себя."В массовых сценах участвовали женщины, дети, пожилые люди, которые пережили эти события. Они подсказывали нам, как сделать, чтобы было более достоверно. У нас снималась актриса местного драмтеатра — она видела, как его взорвали", — вспоминает режиссер."Подобные проекты сложны тем, что тут нельзя играть — в них надо жить, раствориться. Но задача облегчилась, когда мы приехали в Мариуполь", — объясняет Кукарских.Венес и раньше бывал в Донбассе — привозил гуманитарную помощь, много общался с бойцами и местными жителями."Это сложно понять, но там было спокойнее, чем в Москве, — отмечает он. — Там проявляются редкие качества, которые в привычных условиях будто отмирают. Тем, кто чувствует, что начинает отрываться от земли, надо заехать туда, посмотреть, как живут люди, и оценить, что значат наши проблемы в сравнении с тем, что испытали они".Реальные участники событийРежиссер уточняет: на экране все же художественная история, где реальность — это правда военных действий, а не судьбы конкретных людей.Соавтором сценария стал боец батальона "Сомали" Ринат Есеналиев."Он также сыграл одну из ролей, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно, — добавляет Симонов. —Соавторство позволило сделать историю достоверной. Бойцы, посмотрев наш предварительный монтаж, подтвердили: все так, как в жизни".Актеры этого и добивались. Например, Венес отказался от бутафорского бронежилета в пользу тяжелого оригинала."Это одна из самых физически сложных моих картин, но для достоверности важно, чтобы тело тоже не наврало", — поясняет он.Настало ли время для осмысления тех событий? Режиссер Симонов отвечает утвердительно."Важно, чтобы культура описывала актуальные явления, волнующие людей, влияющие на их судьбы. И эта война — безусловно такое явление, — уверен он. — Мне кажется лицемерным снимать сюжеты, в которых делается вид, что ничего не происходит".22 февраля фильм, снятый при поддержке Института развития интернета, станет доступен на онлайн-платформе КИНО1ТВ, а 23 и 24 февраля мини-сериал покажут в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240211/serial-1925723147.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, семен пегов, мариуполь, москва, киев