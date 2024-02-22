https://ria.ru/20240222/sentinel-1928866806.html

Пентагон нанял консультантов для оценки состояния программы МБР Sentinel

Пентагон нанял консультантов для оценки состояния программы МБР Sentinel - РИА Новости, 22.02.2024

Пентагон нанял консультантов для оценки состояния программы МБР Sentinel

Министерство обороны США заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T01:58

2024-02-22T01:58

2024-02-22T01:58

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны США заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, которая испытывает трудности в реализации, следует из отчетности ведомства. "Корпорация McKinsey & Co. из Вашингтона, получила контракт в 23,8 миллиона долларов для анализа, который оценит здоровье промышленной базы программы Sentinel центра ядерных вооружений Военно-воздушных сил", - указано в документе Пентагона. Ожидается, что консультанты должны завершить исследование до 15 июля 2024 года с возможными дополнительными работами до марта 2026 года. Ранее в январе заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур заявил, что американское правительство готово пойти на любые шаги, чтобы найти средства для продолжения реализации программы МБР Sentinel, поскольку все еще считает ее ключевым элементом ядерной политики страны. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам, что программа Sentinel значительно превысила первоначальные прогнозы затрат и требует нового финансирования для ее продолжения. Он отмечал, что минобороны уведомило об этом Конгресс и запустило внутреннюю проверку с целью установить, что именно послужило причиной столь серьезного увеличения первоначальной стоимости проекта. Согласно данным, опубликованным ранее агентством Блумберг, программа замены ракет Minuteman III на более современные аналоги Sentinel оценивается почти в 131,5 миллиарда долларов, что на 37% превышает изначальные оценки.

https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html

https://ria.ru/20240221/velikobritaniya-1928622305.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), ричард мур, патрик райдер, министерство обороны сша