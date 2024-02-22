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Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд - РИА Новости, 23.02.2024
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23:52 22.02.2024 (обновлено: 00:43 23.02.2024)
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html
Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд
Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд - РИА Новости, 23.02.2024
Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными". РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-22T23:52
2024-02-23T00:43
сша
россия
виктория нуланд
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными". "У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней", - сказала Нуланд на мероприятии центра стратегических исследований. По словам Нуланд, "подавляющее большинство" санкций разработано против российского ОПК, "чтобы закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить". По ее словам, в дальнейшем США введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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сша, россия, виктория нуланд, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
США, Россия, Виктория Нуланд, Ив Роше, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд

Замгоссекретаря США Нуланд заявила об ужесточении санкций Запада против России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными".
"У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней", - сказала Нуланд на мероприятии центра стратегических исследований.
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По словам Нуланд, "подавляющее большинство" санкций разработано против российского ОПК, "чтобы закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить". По ее словам, в дальнейшем США введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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