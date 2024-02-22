https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд

Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд - РИА Новости, 23.02.2024

Новые санкции против России будут разрушительными, заявил Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными". РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-22T23:52

2024-02-22T23:52

2024-02-23T00:43

сша

россия

виктория нуланд

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными". "У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней", - сказала Нуланд на мероприятии центра стратегических исследований. По словам Нуланд, "подавляющее большинство" санкций разработано против российского ОПК, "чтобы закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить". По ее словам, в дальнейшем США введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, виктория нуланд, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)