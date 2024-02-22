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ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
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23:18 22.02.2024 (обновлено: 00:12 23.02.2024)
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929088756.html
ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ
ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ
Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-22T23:18
2024-02-23T00:12
россия
украина
европа
владимир путин
аркадий волож
яндекс
афк "система"
евросоюз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также президента европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. "Срок действия некоторых ограничений истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов ЕС договорились в среду продлить их действие, за исключением санкций против Аркадия Воложа, Сергея Мндоянца и Йозефа Гамбалека", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство передавало, что страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа. Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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россия, украина, европа, владимир путин, аркадий волож, яндекс, афк "система", евросоюз
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Аркадий Волож, Яндекс, АФК "Система", Евросоюз
ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ

Reuters: ЕС снимет санкции с сооснователя "Яндекса" Воложа и бизнесмена Мндоянца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также президента европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Срок действия некоторых ограничений истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов ЕС договорились в среду продлить их действие, за исключением санкций против Аркадия Воложа, Сергея Мндоянца и Йозефа Гамбалека", - говорится в сообщении агентства.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет
Вчера, 03:17
Ранее агентство передавало, что страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинАркадий ВоложЯндексАФК "Система"Евросоюз
 
 
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