ЕС снимет санкции с российского бизнесмена и словацкого байкера, пишут СМИ
Reuters: ЕС снимет санкции с сооснователя "Яндекса" Воложа и бизнесмена Мндоянца
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также президента европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Срок действия некоторых ограничений истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов ЕС договорились в среду продлить их действие, за исключением санкций против Аркадия Воложа, Сергея Мндоянца и Йозефа Гамбалека", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство передавало, что страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.