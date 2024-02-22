https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html
Против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет
Против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет - РИА Новости, 22.02.2024
Против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет
Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже втрое превышает количество ограничений против Ирана за всю... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:17
2024-02-22T03:17
2024-02-22T03:17
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иран
сша
максим осадчий
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже втрое превышает количество ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. Так, в отношении Ирана, который до 2022 года оставался самым подсанкционным государством мира, сегодня действует 5011 санкционных мер против компаний, физлиц и транспортных средств. Это в три раза меньше того числа ограничений, которые были введены против России только за последние два года - 15 628. Очередной, уже 13-ый санкционный пакет Евросоюза, принятие которого ожидается со дня на день, увеличит их число до 15 821 штуки. Больше всего санкций против России с 22 февраля 2022 года ввели США - 3,5 тысячи, далее следуют Швейцария (2377) и Канада (2087). Британия ввела ограничения против 1949 лиц, а Евросоюз - против 1837. Еще 1620 ограничительных мер внедрила Новая Зеландия, а ее соседка Австралия - 1254. Чуть более сдержанной оказалась Япония, которая ввела 981 ограничение. Наконец, Южная Корея и Сингапур на текущий момент наложили санкции на 15 и 5 лиц. Введенные меры рикошетом ударили по самому Западу. "Сокращение поставок российских энергоносителей привело к росту издержек стран ЕС, что способствовало росту инфляции в регионе", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. История американо-российской санкционной войны насчитывает уже более ста лет: первые ограничения были введены еще в 1917 году. А сопоставимые по своей остроте с текущими меры пришлись на последние десятилетия существования СССР: в ответ на ввод советских войск в Афганистан США установили "зерновое эмбарго". События 2014 года и присоединение Крыма стали очередным катализатором "решительных" действий Запада. На этой неделе ЕС утвердил уже 13-й пакет санкций против РФ: он затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения. Ирано-американское противостояние гораздо более молодое. Так, первые санкции США были введены вскоре после Исламской революции. Поводом для них стал захват американского посольства и его сотрудников в иранской столице в ноябре 1979 года. С тех пор и до наших дней некоторые запреты прекращали действие или ужесточались, но новые ограничения вводились регулярно. В основном Запад свои действия объяснял нарушением в стране прав человека и развитием ракетно-ядерной программы.
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928796015.html
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россия, иран, сша, максим осадчий, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Иран, США, Максим Осадчий, Евросоюз, Санкции в отношении России
Против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет
Анализ: против России ввели санкций в 3 раза больше, чем против Ирана за 40 лет
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже втрое превышает количество ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Так, в отношении Ирана, который до 2022 года оставался самым подсанкционным государством мира, сегодня действует 5011 санкционных мер против компаний, физлиц и транспортных средств. Это в три раза меньше того числа ограничений, которые были введены против России только за последние два года - 15 628. Очередной, уже 13-ый санкционный пакет Евросоюза, принятие которого ожидается со дня на день, увеличит их число до 15 821 штуки.
Больше всего санкций против России с 22 февраля 2022 года ввели США
- 3,5 тысячи, далее следуют Швейцария
(2377) и Канада
(2087). Британия ввела ограничения против 1949 лиц, а Евросоюз - против 1837. Еще 1620 ограничительных мер внедрила Новая Зеландия
, а ее соседка Австралия
- 1254. Чуть более сдержанной оказалась Япония
, которая ввела 981 ограничение. Наконец, Южная Корея
и Сингапур
на текущий момент наложили санкции на 15 и 5 лиц.
Введенные меры рикошетом ударили по самому Западу. "Сокращение поставок российских энергоносителей привело к росту издержек стран ЕС
, что способствовало росту инфляции в регионе", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
.
СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России
История американо-российской санкционной войны насчитывает уже более ста лет: первые ограничения были введены еще в 1917 году. А сопоставимые по своей остроте с текущими меры пришлись на последние десятилетия существования СССР
: в ответ на ввод советских войск в Афганистан
США установили "зерновое эмбарго".
События 2014 года и присоединение Крыма стали очередным катализатором "решительных" действий Запада. На этой неделе ЕС утвердил уже 13-й пакет санкций против РФ: он затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения.
Ирано-американское противостояние гораздо более молодое. Так, первые санкции США были введены вскоре после Исламской революции. Поводом для них стал захват американского посольства и его сотрудников в иранской столице в ноябре 1979 года. С тех пор и до наших дней некоторые запреты прекращали действие или ужесточались, но новые ограничения вводились регулярно. В основном Запад свои действия объяснял нарушением в стране прав человека и развитием ракетно-ядерной программы.
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии