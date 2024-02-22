https://ria.ru/20240222/rusofobiya-1928949976.html

В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве

В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве - РИА Новости, 22.02.2024

В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:38

2024-02-22T12:38

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КАЛИНИНГРАД, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай". Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости. "Кроме как очередным проявлением русофобии это назвать сложно. Власти Литвы уже поступились даже правилами ЕС в своих стремлениях выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами. Единственное, что необходимо к этому добавить, это то, что данная мера коснется минимального количества граждан нашей страны", - сказал Лысков РИА Новости. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, калининград, калининградская область, в мире