https://ria.ru/20240222/rusofobiya-1928949976.html
В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве
В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве - РИА Новости, 22.02.2024
В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:38
2024-02-22T12:38
2024-02-22T12:39
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КАЛИНИНГРАД, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай". Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости. "Кроме как очередным проявлением русофобии это назвать сложно. Власти Литвы уже поступились даже правилами ЕС в своих стремлениях выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами. Единственное, что необходимо к этому добавить, это то, что данная мера коснется минимального количества граждан нашей страны", - сказал Лысков РИА Новости. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, калининград, калининградская область, в мире
Литва, Калининград, Калининградская область, В мире
В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве
В Калининграде назвали запрет россиянам выходить из поездов в Литве русофобией
КАЛИНИНГРАД, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай".
Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости.
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"Кроме как очередным проявлением русофобии это назвать сложно. Власти Литвы уже поступились даже правилами ЕС в своих стремлениях выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами. Единственное, что необходимо к этому добавить, это то, что данная мера коснется минимального количества граждан нашей страны", - сказал Лысков РИА Новости.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область
и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.
Грузы в область из других регионов России
было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море
на судах и паромах.
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