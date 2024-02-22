https://ria.ru/20240222/rukovoditeli-1928943813.html

Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом

Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом

России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать, "прямой антагонизм" двух стран не преодолеть в ближайшие годы, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:25

2024-02-22T12:25

2024-02-22T12:25

дмитрий медведев

политика

россия

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать, "прямой антагонизм" двух стран не преодолеть в ближайшие годы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Давая развёрнутый ответ, с кем нам лучше работать, – абсолютно всё равно, с кем работать. Потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолён в ближайшие годы", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, будет ли России удобнее выстраивать отношения с Дональдом Трампом в случае его победы на предстоящих выборах президента США.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html

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Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия, сша