https://ria.ru/20240222/rukovoditeli-1928943813.html
Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом
Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом
России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать, "прямой антагонизм" двух стран не преодолеть в ближайшие годы, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:25
2024-02-22T12:25
2024-02-22T12:25
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать, "прямой антагонизм" двух стран не преодолеть в ближайшие годы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Давая развёрнутый ответ, с кем нам лучше работать, – абсолютно всё равно, с кем работать. Потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолён в ближайшие годы", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, будет ли России удобнее выстраивать отношения с Дональдом Трампом в случае его победы на предстоящих выборах президента США.
https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, политика, россия, сша
Дмитрий Медведев, Политика, Россия, США
Медведев ответил на вопрос, будет ли России удобнее работать с Трампом
Медведев: России абсолютно все равно, с кем из руководителей США работать
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать, "прямой антагонизм" двух стран не преодолеть в ближайшие годы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Давая развёрнутый ответ, с кем нам лучше работать, – абсолютно всё равно, с кем работать. Потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолён в ближайшие годы", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Так он ответил на вопрос о том, будет ли России удобнее выстраивать отношения с Дональдом Трампом
в случае его победы на предстоящих выборах президента США
.
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