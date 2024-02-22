Рейтинг@Mail.ru
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 22.02.2024 (обновлено: 20:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ - РИА Новости, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:20
2024-02-22T20:23
россия
украина
европа
владимир путин
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. "Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.Как сообщил в середине февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента и превысили среднемировые.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928156789.html
https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, мвф
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, МВФ
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

МВФ: Россия удивила силой своего экономического роста в условиях санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.
"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.
Как сообщил в середине февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента и превысили среднемировые.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В США сделали удивительный вывод о России
19 февраля, 09:04
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.
В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.
Транзистор - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Япония расширила антироссийские санкции
Вчера, 07:16
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала