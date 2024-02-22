https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ - РИА Новости, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:20
2024-02-22T19:20
2024-02-22T20:23
россия
украина
европа
владимир путин
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. "Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.Как сообщил в середине февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента и превысили среднемировые.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928156789.html
https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, владимир путин, мвф
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, МВФ
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
МВФ: Россия удивила силой своего экономического роста в условиях санкций
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.
"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге.
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
В январском докладе МВФ
значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.
Как сообщил в середине февраля Владимир Путин
на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента и превысили среднемировые.
В США сделали удивительный вывод о России
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы
и США
.
В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.
Япония расширила антироссийские санкции