https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ - РИА Новости, 22.02.2024

Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:20

2024-02-22T19:20

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. "Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.Как сообщил в середине февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента и превысили среднемировые.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.

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россия, украина, европа, владимир путин, мвф