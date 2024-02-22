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Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме - РИА Новости, 22.02.2024
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12:11 22.02.2024 (обновлено: 12:15 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928938856.html
Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме
Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X ответил президенту США Джо Байдену на его оскорбительные высказывания о президенте РФ Владимире Путине,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:11
2024-02-22T12:15
россия
в мире
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X ответил президенту США Джо Байдену на его оскорбительные высказывания о президенте РФ Владимире Путине, заявив, что экзистенциальная угроза - это не климат, а бесполезные старикашки, как американский лидер, которые находятся в маразме и готовы начать войну с Россией. "В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России", - написал Медведев. Ранее Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Он также заявил, что "экзистенциальной угрозой человечеству является климат". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение американским лидером подобной лексики позорно и стыдно для самих Соединенных Штатов. Он отметил, что подобные хамские заявления вряд ли способны уязвить Путина.
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россия, в мире, дмитрий медведев, джо байден, сша
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Джо Байден, США
Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме

Медведев: бесполезные старикашки типа Байдена готовы начать войну против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X ответил президенту США Джо Байдену на его оскорбительные высказывания о президенте РФ Владимире Путине, заявив, что экзистенциальная угроза - это не климат, а бесполезные старикашки, как американский лидер, которые находятся в маразме и готовы начать войну с Россией.
«
"В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России", - написал Медведев.
Ранее Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Он также заявил, что "экзистенциальной угрозой человечеству является климат".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение американским лидером подобной лексики позорно и стыдно для самих Соединенных Штатов. Он отметил, что подобные хамские заявления вряд ли способны уязвить Путина.
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