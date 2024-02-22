Медведев назвал Байдена бесполезным старикашкой в маразме
Медведев: бесполезные старикашки типа Байдена готовы начать войну против России
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X ответил президенту США Джо Байдену на его оскорбительные высказывания о президенте РФ Владимире Путине, заявив, что экзистенциальная угроза - это не климат, а бесполезные старикашки, как американский лидер, которые находятся в маразме и готовы начать войну с Россией.
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"В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России", - написал Медведев.
Ранее Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Он также заявил, что "экзистенциальной угрозой человечеству является климат".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение американским лидером подобной лексики позорно и стыдно для самих Соединенных Штатов. Он отметил, что подобные хамские заявления вряд ли способны уязвить Путина.