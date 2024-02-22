https://ria.ru/20240222/rossiya-1928929319.html

В Париже обвинили Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции

В Париже обвинили Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции - РИА Новости, 22.02.2024

В Париже обвинили Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL обвинил Россию в "агрессивном поведении" в отношении французских вооруженных сил. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:33

2024-02-22T11:33

2024-02-22T17:38

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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL обвинил Россию в "агрессивном поведении" в отношении французских вооруженных сил. "Были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль. Несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию", — утверждает он.Лекорню обвинил Москву в "особенно агрессивной позиции", заявив, что Россия якобы "играет с рубежами в плане агрессивности". Он также указал на участившиеся кибератаки, включая недавнюю информационную атаку на одну из военных компаний, поставляющих вооружения Украине, также возложив ответственность за них на Москву.В последние годы Франция последовательно проводит антироссийскую политику. Хотя Париж утверждает, что не участвует в конфликте на Украине, на стороне ВСУ против Москвы воюют многочисленные французские наемники. Так, 17 января в Харькове российские военные высокоточным ударом уничтожили свыше 60 боевиков из западноевропейской страны.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинской армии, назвав информацию об их уничтожении "грубой манипуляцией русских". А Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. Он также добавил, что они якобы не связаны с вооруженными силами страны. В свою очередь, французские СМИ назвали наемников "волонтерами".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

https://ria.ru/20240222/frantsiya-1928865415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, франция, себастьян лекорню, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы франции