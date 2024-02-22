https://ria.ru/20240222/robopes-1929001053.html

Организаторы объяснили, почему робопес отключился на открытии игр в Казани

Организаторы объяснили, почему робопес отключился на открытии игр в Казани - РИА Новости, 22.02.2024

Организаторы объяснили, почему робопес отключился на открытии игр в Казани

Робопес, который неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани, просто устал, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:31

2024-02-22T15:31

2024-02-22T15:31

казань

игры будущего

технологии

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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Робопес, который неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани, просто устал, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров. "Собака устала. Но если совсем серьезно говорить, то доживите до закрытия… Все узнаете", - сказал Столяров. Руководитель проекта "Игры будущего" отметил, что церемония открытия вызвала "восторг у всего человечества". "Одна дурацкая собака, почему она занимает так много внимания, я, честно говоря, не понимаю", - добавил он. По словам Столярова, организаторы хотят рассказать о том, как шла подготовка церемонии открытия, у которой было восемь версий. "Мы очень хотим рассказать действительно, что там случилось. Не с собакой, а вообще в принципе за кулисами. Это очень интересное зрелище. Это механизация сцены офигенная, это подбор артистов, это впервые эти движущиеся платформы. Они были без страховки, и это тоже отдельная интрига. И сколько было репетиций", - сказал он. Примерно такое же количество версий и такой же масштаб, по информации руководителя проекта, и у церемонии закрытия турнира. "Там немножко другой формат. Закрытие у всех спортивных международных соревнований - это праздник для спортсменов… Это дискотека для спортсменов", - уточнил он, добавив, что организаторы постараются удивить и церемонией закрытия. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). В турнире участвуют более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html

https://ria.ru/20230112/robot-1844274009.html

https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html

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казань, игры будущего, технологии