https://ria.ru/20240222/rezolyutsiya-1928995957.html

Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Украине ракет Taurus

Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Украине ракет Taurus - РИА Новости, 22.02.2024

Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Украине ракет Taurus

Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:55

2024-02-22T14:55

2024-02-22T15:42

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в мире

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БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus, голосование транслировалось на сайте парламента."За проголосовали 182, против — 480, пять воздержались", — сообщила председатель бундестага.Голосование прошло после дебатов. Документ внесла оппозиционная фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).Немецкие депутаты также обсудят проект документа, представленный фракциями правящей коалиции — социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых".В нем коалиционные фракции призывают кабмин начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом сами крылатые ракеты Taurus в проекте документа не упомянуты.Главным спорным пунктом в вопросе поставок этого вооружения остается дальность действия ракет, составляющая 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240222/territorii-1928985509.html

https://ria.ru/20240222/orban-1928939575.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, бундестаг германии, в мире, taurus