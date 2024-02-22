https://ria.ru/20240222/rekord-1928869824.html

Атлет оценил возможность установки нового рекорда Русским Халком

Атлет оценил возможность установки нового рекорда Русским Халком - РИА Новости, 22.02.2024

Атлет оценил возможность установки нового рекорда Русским Халком

Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк намерен установить новый мировой... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:08

2024-02-22T03:08

2024-02-22T03:08

московская область (подмосковье)

люберцы

сергей агаджанян

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк намерен установить новый мировой рекорд - за пять минут разорвать семь медицинских грелок, сообщил РИА Новости его коллега, руководитель движения, рекордсмен мира по силовым номерам Михаил Паллер. Попытка установления рекорда мира состоится 25 февраля на международной выставке "Россия" на стенде Московской области на ВДНХ. "Русский Халк должен будет во время мастер-классов по надуванию грелок до разрыва надуть подряд не менее семи грелок за пять минут. Задача, как всегда, нереальная и очень сложная даже для профессионалов сценического экстрима", - сказал Паллер. По его словам, надувание грелок является самым зрелищным и ярким номером в сценическом экстриме. Материал же для номеров является самым непредсказуемым, поскольку пока лопнут грелки, может пройти как пять секунд, так и полторы минуты. Для того чтобы попасть в установленный лимит времени в пять минут подмосковному спортсмену придется для ускорения время разрыва надуваемых грелок сжимать их сбоку, тем самым на порядок усложняя сам номер, ведь давление в этом случае в грелке будет намного выше, чем в шине автомобиля. "Нагрузка в этом случае будет приходится в значительной степени не только на диафрагму, но и на руки, и не только. Сердечно-сосудистая система атлета из Люберец испытает поистине космические перегрузки. Увидеть и стать участником установления рекорда мира по сценическому экстриму смогут все желающие, кто посетит выставку "Россия", на которой подмосковный Русский Халк будет проводить мастер-классы по надуванию до разрыва медицинских грелок", - сказал Паллер.

https://ria.ru/20240106/rekord-1919918944.html

https://rsport.ria.ru/20240220/atletika-1928374788.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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московская область (подмосковье), люберцы, сергей агаджанян