https://ria.ru/20240222/regiony-1928911885.html

Медведев оценил ситуацию в новых регионах России

Медведев оценил ситуацию в новых регионах России - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев оценил ситуацию в новых регионах России

Россия много уже сделала для развития новых регионов, но недостаточно для того, чтобы нормализовать жизнь до того уровня, на который рассчитывает, задача... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия много уже сделала для развития новых регионов, но недостаточно для того, чтобы нормализовать жизнь до того уровня, на который рассчитывает, задача выровнять показатели по основным параметрам с другими регионами РФ в 2030 году выполнима, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "По поводу общей ситуации с новыми субъектами Российской Федерации. Они развиваются, есть очевидные изменения к лучшему, восстанавливается жилой фонд, восстанавливается промышленность, восстанавливается социальная сфера, осуществляются платежи, – это видят люди, которые там живут. А ситуация везде разная, есть населённые пункты, которые живут, по сути, на линии боевого соприкосновения. Это очень тяжёлая история, люди наши там каждый день рискуют жизнью, и об этом нужно помнить всем. Эти люди, по сути, находятся на фронте", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Но, тем не менее, жизнь меняется, и там уже сделано многое, но совсем недостаточно для того, чтобы нормализовать жизнь до того уровня, на который мы рассчитываем. Есть задача, поставленная президентом к 2030 году: чтобы по основным параметрам жители этих территорий, этих регионов, сравнялись с другими регионами нашей страны. Эта задача абсолютно выполнимая, достаточно посмотреть на опыт, который мы приобрели в Крыму", - добавил Медведев. Медведев рассказал, что когда попал туда в первый раз, ему казалось, что поколение отделяет с точки зрения развития социальной сферы, медицины, образования. "Ну ничего, за пять лет сильно подтянули все. И здесь то же самое можно сделать, но только тогда, когда окончательно всё будет решено на военном направлении", - отметил он.

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, россия