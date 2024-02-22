https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за расстрел троих жителей Мариуполя

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за расстрел троих жителей Мариуполя - РИА Новости, 22.02.2024

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за расстрел троих жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика "Азова", расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:41

2024-02-22T15:41

2024-02-22T15:41

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика "Азова", расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Алексея Буры. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Буру к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что 9 марта 2022 года Бура и другие боевики в составе колонны на бронемашинах двигались по улице Азовстальской в направлении завода "Азовсталь" в Мариуполе. Бура заметил мирных жителей, передвигавшихся в гражданском автомобиле, и по приказу командира расстрелял автомобиль из автомата. Двое мужчин и женщина скончались на месте преступления. Бура признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр