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Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 22.02.2024
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07:09 22.02.2024 (обновлено: 11:01 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 22.02.2024
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:09
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ростовская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку &lt;...&gt; переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ. Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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ростовская область
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ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Ростовская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

Минобороны: над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.
Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Ростовская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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