https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html

Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 22.02.2024

Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:09

2024-02-22T07:09

2024-02-22T11:01

ростовская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ. Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240222/dnepr-1928873554.html

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ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины