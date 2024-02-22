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Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 22.02.2024
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:09
2024-02-22T07:09
2024-02-22T11:01
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ. Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240222/dnepr-1928873554.html
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ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Ростовская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
Минобороны: над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200