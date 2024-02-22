https://ria.ru/20240222/rab-1929019203.html

На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии

На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024

На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии

Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:33

2024-02-22T16:33

2024-02-22T16:33

происшествия

белоруссия

свердловская область

валерий горелых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее волонтерская организация "Альтернатива" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что гражданин Белоруссии в мае 2023 года приехал в Россию для работы на пилораме, но попал на ферму под Первоуральском, где у него забрали все документы. По данным волонтеров, в обязанности мужчины входил уход за коровами и помощь по хозяйству, но за 10 месяцев заработную плату ему ни разу не заплатили, а также избили за потерянный скот. "Ситуацию, в которой оказался гражданин, можно вполне считать закончившейся, так как сотрудники полиции Первоуральска, выезжавшие в эпицентр событий, установили и опросили всех участников инцидента. Гость из Беларуси отказался писать заявление и сообщил сыщикам, что претензий ни к кому не имеет", - сказал собеседник агентства. По словам представителя МВД, мужчина получил от сельхозпредприятия положенные ему деньги, написал расписку и покинул Первоуральский район. "Полиция продолжает разбирательство по этой истории. На ферме опрашивают других работников с целью установления того, в каких условиях они работают, нет ли там иных нарушений действующего законодательства в сфере труда", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20240126/dagestan-1923784893.html

белоруссия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белоруссия, свердловская область, валерий горелых