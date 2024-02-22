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На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
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16:33 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/rab-1929019203.html
На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии
На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии
Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:33
2024-02-22T16:33
происшествия
белоруссия
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее волонтерская организация "Альтернатива" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что гражданин Белоруссии в мае 2023 года приехал в Россию для работы на пилораме, но попал на ферму под Первоуральском, где у него забрали все документы. По данным волонтеров, в обязанности мужчины входил уход за коровами и помощь по хозяйству, но за 10 месяцев заработную плату ему ни разу не заплатили, а также избили за потерянный скот. "Ситуацию, в которой оказался гражданин, можно вполне считать закончившейся, так как сотрудники полиции Первоуральска, выезжавшие в эпицентр событий, установили и опросили всех участников инцидента. Гость из Беларуси отказался писать заявление и сообщил сыщикам, что претензий ни к кому не имеет", - сказал собеседник агентства. По словам представителя МВД, мужчина получил от сельхозпредприятия положенные ему деньги, написал расписку и покинул Первоуральский район. "Полиция продолжает разбирательство по этой истории. На ферме опрашивают других работников с целью установления того, в каких условиях они работают, нет ли там иных нарушений действующего законодательства в сфере труда", - отметил Горелых.
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происшествия, белоруссия, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Белоруссия, Свердловская область, Валерий Горелых
На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии

Уральская полиция проверит ферму, где якобы держали в рабстве белоруса

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее волонтерская организация "Альтернатива" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что гражданин Белоруссии в мае 2023 года приехал в Россию для работы на пилораме, но попал на ферму под Первоуральском, где у него забрали все документы. По данным волонтеров, в обязанности мужчины входил уход за коровами и помощь по хозяйству, но за 10 месяцев заработную плату ему ни разу не заплатили, а также избили за потерянный скот.
«
"Ситуацию, в которой оказался гражданин, можно вполне считать закончившейся, так как сотрудники полиции Первоуральска, выезжавшие в эпицентр событий, установили и опросили всех участников инцидента. Гость из Беларуси отказался писать заявление и сообщил сыщикам, что претензий ни к кому не имеет", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя МВД, мужчина получил от сельхозпредприятия положенные ему деньги, написал расписку и покинул Первоуральский район.
"Полиция продолжает разбирательство по этой истории. На ферме опрашивают других работников с целью установления того, в каких условиях они работают, нет ли там иных нарушений действующего законодательства в сфере труда", - отметил Горелых.
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ПроисшествияБелоруссияСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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