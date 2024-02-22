https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:31
2024-02-22T23:31
2024-02-22T23:31
россия
цивильск
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
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ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". Президент в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию. "Красиво. Сейчас вот ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо", - сказал Путин во время посещения центра культурного развития в Цивильске. Президенту рассказали, что в этом году республика приобретет 10 передвижных автоклубов для деревень, где нет своих клубов культуры. "Это очень важно, так же, как пункты медицинские на колесах... Это была в свое время хорошая идея - мобильные такие учреждения создавать", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929069979.html
россия
цивильск
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929089034_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_deb7f97536646c6eaa623d04b01fe8b4.jpg
Путин пообщался с жителями одного из городов Чувашии
Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших городов Чувашии
2024-02-22T23:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, цивильск, владимир путин, чувашская республика (чувашия)
Россия, Цивильск, Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия)
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
Путин об увиденном в Чувашии: деньги не исчезают, а вкладываются куда надо
ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо".
Президент в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию.
"Красиво. Сейчас вот ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо", - сказал Путин во время посещения центра культурного развития в Цивильске
.
Президенту рассказали, что в этом году республика приобретет 10 передвижных автоклубов для деревень, где нет своих клубов культуры.
"Это очень важно, так же, как пункты медицинские на колесах... Это была в свое время хорошая идея - мобильные такие учреждения создавать", - отметил Путин.
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске