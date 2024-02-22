Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:31
2024-02-22T23:31
россия
цивильск
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929089034_0:0:2749:1547_1920x0_80_0_0_c7729a44b573525b9a2270af97996a57.jpg
ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". Президент в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию. "Красиво. Сейчас вот ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо", - сказал Путин во время посещения центра культурного развития в Цивильске. Президенту рассказали, что в этом году республика приобретет 10 передвижных автоклубов для деревень, где нет своих клубов культуры. "Это очень важно, так же, как пункты медицинские на колесах... Это была в свое время хорошая идея - мобильные такие учреждения создавать", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929069979.html
россия
цивильск
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин пообщался с жителями одного из городов Чувашии
Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших городов Чувашии
2024-02-22T23:31
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929089034_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_deb7f97536646c6eaa623d04b01fe8b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цивильск, владимир путин, чувашская республика (чувашия)
Россия, Цивильск, Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия)
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо

Путин об увиденном в Чувашии: деньги не исчезают, а вкладываются куда надо

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Чувашию
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Чувашию
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Чувашию
Читать ria.ru в
ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо".
Президент в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию.
"Красиво. Сейчас вот ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо", - сказал Путин во время посещения центра культурного развития в Цивильске.
Президенту рассказали, что в этом году республика приобретет 10 передвижных автоклубов для деревень, где нет своих клубов культуры.
"Это очень важно, так же, как пункты медицинские на колесах... Это была в свое время хорошая идея - мобильные такие учреждения создавать", - отметил Путин.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Чувашию
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске
Вчера, 20:12
 
РоссияЦивильскВладимир ПутинЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала