https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html

Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо

Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо - РИА Новости, 22.02.2024

Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо

Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:31

2024-02-22T23:31

2024-02-22T23:31

россия

цивильск

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929089034_0:0:2749:1547_1920x0_80_0_0_c7729a44b573525b9a2270af97996a57.jpg

ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил увиденное им в ходе поездки в Чувашию, и заявил, что деньги не исчезают, а "вкладываются как надо и куда надо". Президент в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию. "Красиво. Сейчас вот ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо", - сказал Путин во время посещения центра культурного развития в Цивильске. Президенту рассказали, что в этом году республика приобретет 10 передвижных автоклубов для деревень, где нет своих клубов культуры. "Это очень важно, так же, как пункты медицинские на колесах... Это была в свое время хорошая идея - мобильные такие учреждения создавать", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929069979.html

россия

цивильск

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин пообщался с жителями одного из городов Чувашии Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших городов Чувашии 2024-02-22T23:31 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, цивильск, владимир путин, чувашская республика (чувашия)