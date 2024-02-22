https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html

Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12

Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12 - РИА Новости, 22.02.2024

Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12

Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. РИА Новости, 22.02.2024

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авто

россия

марат хуснуллин

владимир путин

камаз (завод)

ту-160м

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. Глава государства, который чуть раньше полетал на бомбардировщике Ту-160М, решил опробовать другой вид транспорта. В "Камазе" его уже ждал Хуснуллин. "Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 "Восток" подбросите?" - пошутил Хуснуллин. Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?" Услышав заверения вице-премьера, что у него есть на проезд, президент пристегнул ремень безопасности, завел грузовик и поехал. Во время поездки он поинтересовался у Хуснуллина, как идут его дела. "Дела… мечта сбылась", - признался Хуснуллин, добавив, что о чем-то он даже и не мечтал. Вице-премьер-рассказал, что, когда еще в 1990-е годы ездил на "Камазе" по стране, мечтал о хороших дорогах и хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом, даже не мечтал", - добавил Хуснуллин. "И вот пошло", - рассмеялся Путин. И вице-премьер согласился: "И вот пошло, представляете. Это событие на всю жизнь". Во время поездки они также обсудили развития инфраструктуры в Татарстане. По словам Путина, он смог увидеть это во время полета на вертолете.

https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html

https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html

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Путин за рулем "Камаза" в Казани Путин за рулем "Камаза" в Казани 2024-02-22T21:15 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, марат хуснуллин, владимир путин, камаз (завод), ту-160м