https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12 - РИА Новости, 22.02.2024
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12
Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:15
2024-02-22T21:15
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. Глава государства, который чуть раньше полетал на бомбардировщике Ту-160М, решил опробовать другой вид транспорта. В "Камазе" его уже ждал Хуснуллин. "Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 "Восток" подбросите?" - пошутил Хуснуллин. Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?" Услышав заверения вице-премьера, что у него есть на проезд, президент пристегнул ремень безопасности, завел грузовик и поехал. Во время поездки он поинтересовался у Хуснуллина, как идут его дела. "Дела… мечта сбылась", - признался Хуснуллин, добавив, что о чем-то он даже и не мечтал. Вице-премьер-рассказал, что, когда еще в 1990-е годы ездил на "Камазе" по стране, мечтал о хороших дорогах и хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом, даже не мечтал", - добавил Хуснуллин. "И вот пошло", - рассмеялся Путин. И вице-премьер согласился: "И вот пошло, представляете. Это событие на всю жизнь". Во время поездки они также обсудили развития инфраструктуры в Татарстане. По словам Путина, он смог увидеть это во время полета на вертолете.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин за рулем "Камаза" в Казани
Путин за рулем "Камаза" в Казани
2024-02-22T21:15
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, марат хуснуллин, владимир путин, камаз (завод), ту-160м
Авто, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, КамАЗ (завод), Ту-160М
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12
Путин за рулем КамАЗа обсудил с Хуснуллиным развитие Татарстана
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана.
Глава государства, который чуть раньше полетал на бомбардировщике Ту-16
0М, решил опробовать другой вид транспорта. В "Камазе" его уже ждал Хуснуллин.
"Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 "Восток" подбросите?" - пошутил Хуснуллин.
Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?"
Услышав заверения вице-премьера, что у него есть на проезд, президент пристегнул ремень безопасности, завел грузовик и поехал. Во время поездки он поинтересовался у Хуснуллина, как идут его дела. "Дела… мечта сбылась", - признался Хуснуллин, добавив, что о чем-то он даже и не мечтал.
Вице-премьер-рассказал, что, когда еще в 1990-е годы ездил на "Камазе" по стране, мечтал о хороших дорогах и хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом, даже не мечтал", - добавил Хуснуллин.
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
"И вот пошло", - рассмеялся Путин. И вице-премьер согласился: "И вот пошло, представляете. Это событие на всю жизнь".
Во время поездки они также обсудили развития инфраструктуры в Татарстане. По словам Путина, он смог увидеть это во время полета на вертолете.
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа