Рейтинг@Mail.ru
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12 - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 22.02.2024 (обновлено: 21:35 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12 - РИА Новости, 22.02.2024
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12
Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:15
2024-02-22T21:35
авто
россия
марат хуснуллин
владимир путин
камаз (завод)
ту-160м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929057454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3ee094d0bbb7200798455255975b4b5.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана. Глава государства, который чуть раньше полетал на бомбардировщике Ту-160М, решил опробовать другой вид транспорта. В "Камазе" его уже ждал Хуснуллин. "Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 "Восток" подбросите?" - пошутил Хуснуллин. Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?" Услышав заверения вице-премьера, что у него есть на проезд, президент пристегнул ремень безопасности, завел грузовик и поехал. Во время поездки он поинтересовался у Хуснуллина, как идут его дела. "Дела… мечта сбылась", - признался Хуснуллин, добавив, что о чем-то он даже и не мечтал. Вице-премьер-рассказал, что, когда еще в 1990-е годы ездил на "Камазе" по стране, мечтал о хороших дорогах и хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом, даже не мечтал", - добавил Хуснуллин. "И вот пошло", - рассмеялся Путин. И вице-премьер согласился: "И вот пошло, представляете. Это событие на всю жизнь". Во время поездки они также обсудили развития инфраструктуры в Татарстане. По словам Путина, он смог увидеть это во время полета на вертолете.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин за рулем "Камаза" в Казани
Путин за рулем "Камаза" в Казани
2024-02-22T21:15
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929057454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6bb3aa9ec2e01fd6adfc9d8e0c3d1615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, марат хуснуллин, владимир путин, камаз (завод), ту-160м
Авто, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, КамАЗ (завод), Ту-160М
Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе до трассы М-12

Путин за рулем КамАЗа обсудил с Хуснуллиным развитие Татарстана

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем "КамАЗа" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина, с которым обсудил развитие Татарстана.
Глава государства, который чуть раньше полетал на бомбардировщике Ту-160М, решил опробовать другой вид транспорта. В "Камазе" его уже ждал Хуснуллин.
"Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 "Восток" подбросите?" - пошутил Хуснуллин.
Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?"
Услышав заверения вице-премьера, что у него есть на проезд, президент пристегнул ремень безопасности, завел грузовик и поехал. Во время поездки он поинтересовался у Хуснуллина, как идут его дела. "Дела… мечта сбылась", - признался Хуснуллин, добавив, что о чем-то он даже и не мечтал.
Вице-премьер-рассказал, что, когда еще в 1990-е годы ездил на "Камазе" по стране, мечтал о хороших дорогах и хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом, даже не мечтал", - добавил Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем КамАЗ во время поездки по автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Вчера, 19:10
"И вот пошло", - рассмеялся Путин. И вице-премьер согласился: "И вот пошло, представляете. Это событие на всю жизнь".
Во время поездки они также обсудили развития инфраструктуры в Татарстане. По словам Путина, он смог увидеть это во время полета на вертолете.
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем КамАЗ во время поездки по автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
Вчера, 17:26
 
АвтоРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинКамАЗ (завод)Ту-160М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала