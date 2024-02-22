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Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
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18:19 22.02.2024 (обновлено: 19:34 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1929050632.html
Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М
Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М
Видеокадры полета Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:19
2024-02-22T19:34
россия
казань
владимир путин
ту-160м
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Видеокадры полета Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.На первых кадрах минутного видео показан взлет, затем появляется изображение с нескольких камер в кабине.Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Российский лидер 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел новый цех и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины. Он подчеркнул, что это надежный самолет, лучше управляется, что видно даже непрофессионалу.Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет.
https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929017473.html
https://radiosputnik.ru/20240222/putin-1929022179.html
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Путин в кабине Ту-160М
Путин в кабине Ту-160М
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россия, казань, владимир путин, ту-160м
Россия, Казань, Владимир Путин, Ту-160М
Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М

Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М, сделанные в кабине пилота

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Видеокадры полета Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.
На первых кадрах минутного видео показан взлет, затем появляется изображение с нескольких камер в кабине.
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Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Российский лидер 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел новый цех и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.
После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины. Он подчеркнул, что это надежный самолет, лучше управляется, что видно даже непрофессионалу.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.

Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет.
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РоссияКазаньВладимир ПутинТу-160М
 
 
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