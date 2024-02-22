https://ria.ru/20240222/putin-1929050632.html

Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М

Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М

Видеокадры полета Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:19

2024-02-22T18:19

2024-02-22T19:34

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владимир путин

ту-160м

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Видеокадры полета Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.На первых кадрах минутного видео показан взлет, затем появляется изображение с нескольких камер в кабине.Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Российский лидер 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел новый цех и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины. Он подчеркнул, что это надежный самолет, лучше управляется, что видно даже непрофессионалу.Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет.

https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929017473.html

https://radiosputnik.ru/20240222/putin-1929022179.html

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Путин в кабине Ту-160М Путин в кабине Ту-160М 2024-02-22T18:19 true PT0M56S

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Наталья Макарова

россия, казань, владимир путин, ту-160м