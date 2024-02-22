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Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы - РИА Новости, 22.02.2024
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:09
2024-02-22T18:09
2024-02-22T18:09
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей". "Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.
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россия, владимир путин
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Путин: к 2032 г федеральные трассы должны быть обеспечены сотовой связью
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей".
"Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.
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