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Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы - РИА Новости, 22.02.2024
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18:09 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1929047621.html
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы - РИА Новости, 22.02.2024
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:09
2024-02-22T18:09
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей". "Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы

Путин: к 2032 г федеральные трассы должны быть обеспечены сотовой связью

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей".
"Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.
Гендиректор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич
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