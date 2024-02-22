https://ria.ru/20240222/putin-1929047621.html

Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы

Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы - РИА Новости, 22.02.2024

Путин призвал обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы

Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:09

2024-02-22T18:09

2024-02-22T18:09

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей". "Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.

https://ria.ru/20240220/aviabespilotniki-1928299431.html

россия

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россия, владимир путин