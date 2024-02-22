https://ria.ru/20240222/putin-1929036003.html

Путин во время полета на Ту-160М был одет в куртку с именным шевроном

Путин во время полета на Ту-160М был одет в куртку с именным шевроном - РИА Новости, 22.02.2024

Путин во время полета на Ту-160М был одет в куртку с именным шевроном

Президент РФ Владимир Путин, который совершил сегодня полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, был одет в утепленную... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:38

2024-02-22T17:38

2024-02-22T17:38

ту-160м

су-27

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который совершил сегодня полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, был одет в утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика - это обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В. В." В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Путин не впервые садится за штурвал боевого самолета. Будучи исполняющим обязанности президента, он в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и. о. президента вылетел на том же истребителе Су-27. Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полета генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку". На стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" Путин совершил вылет в августе 2005 года. Президент летел в составе экипажа с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации Военно-воздушных сил и Северного флота.

https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html

https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html

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Дарья Буймова

ту-160м, су-27, владимир путин, александр харчевский, краснодар, россия, безопасность