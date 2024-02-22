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"Он сорвался". На Западе отреагировали на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
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15:54 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html
"Он сорвался". На Западе отреагировали на слова Байдена о Путине
"Он сорвался". На Западе отреагировали на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
"Он сорвался". На Западе отреагировали на слова Байдена о Путине
Читателей французской газеты Figaro возмутило хамское заявление президента США Джо Байдена, оскорбившего Владимира Путина. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:54
2024-02-22T15:54
джо байден
россия
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читателей французской газеты Figaro возмутило хамское заявление президента США Джо Байдена, оскорбившего Владимира Путина. "Американская дипломатия во всей красе!" — отреагировал один из пользователей."Возможно, настало время сменить ему (Байдену — Прим. ред.) подгузник", — написал другой."Байден, этот дряхлый лежачий старикашка, показал, что он себя не контролирует и легко выходит из себя. С другой стороны, разумеется, есть непоколебимый Путин, который всегда реагирует на все спокойно", — заметил третий."Оскорбление — оружие слабых!" — поддержал еще один комментатор."Байден сорвался. &lt;...&gt; Разница в уровне, на котором стоит Путин и где находится сам Байден, не подлежит обсуждению", — считает другой читатель."Он все меньше соответствует собственной должности. Мы приближаемся к моменту, когда вопрос его переизбрания перестает быть исключительно внутренним делом Соединенных Штатов", — указал участник беседы."Он выглядит все более смехотворно. &lt;...&gt; Этот человек не осознает, что он — посмешище для всего незападного мира", — резюмировал пользователь.Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобные хамские заявления из уст первого лица огромным позором для Соединенных Штатов. Такие высказывания, считает он, вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более Путина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html
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джо байден, россия, владимир путин, сша, политика
Джо Байден, Россия, Владимир Путин, США, Политика
"Он сорвался". На Западе отреагировали на слова Байдена о Путине

Читатели Figaro раскритиковали Байдена за хамское высказывание в адрес Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читателей французской газеты Figaro возмутило хамское заявление президента США Джо Байдена, оскорбившего Владимира Путина.
"Американская дипломатия во всей красе!" — отреагировал один из пользователей.
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Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором
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"Возможно, настало время сменить ему (Байдену — Прим. ред.) подгузник", — написал другой.
"Байден, этот дряхлый лежачий старикашка, показал, что он себя не контролирует и легко выходит из себя. С другой стороны, разумеется, есть непоколебимый Путин, который всегда реагирует на все спокойно", — заметил третий.
"Оскорбление — оружие слабых!" — поддержал еще один комментатор.
"Байден сорвался. <...> Разница в уровне, на котором стоит Путин и где находится сам Байден, не подлежит обсуждению", — считает другой читатель.
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"Он все меньше соответствует собственной должности. Мы приближаемся к моменту, когда вопрос его переизбрания перестает быть исключительно внутренним делом Соединенных Штатов", — указал участник беседы.
"Он выглядит все более смехотворно. <...> Этот человек не осознает, что он — посмешище для всего незападного мира", — резюмировал пользователь.

Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Байден нашел замену Путину
15 ноября 2023, 21:04
Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобные хамские заявления из уст первого лица огромным позором для Соединенных Штатов. Такие высказывания, считает он, вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более Путина.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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