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Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
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14:47 22.02.2024 (обновлено: 14:56 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1928994860.html
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М
Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:47
2024-02-22T14:56
ту-160м
владимир путин
общество
дмитрий песков
александр харчевский
су-27
краснодар
россия
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."До 40 минут где-то (продлится полет)", - сказал Песков журналистам.В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полёта генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".
https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html
https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html
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ту-160м, владимир путин, общество, дмитрий песков, александр харчевский, су-27, краснодар, россия
Ту-160М, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Песков, Александр Харчевский, Су-27, Краснодар, Россия
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М

Песков: полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

© Фото : ОАКПервый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : ОАК
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"До 40 минут где-то (продлится полет)", - сказал Песков журналистам.
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В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".
Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.
Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полёта генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".
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Ту-160МВладимир ПутинОбществоДмитрий ПесковАлександр ХарчевскийСу-27КраснодарРоссия
 
 
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