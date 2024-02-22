https://ria.ru/20240222/putin-1928994860.html

Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М

Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М

Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:47

2024-02-22T14:47

2024-02-22T14:56

ту-160м

владимир путин

общество

дмитрий песков

александр харчевский

су-27

краснодар

россия

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."До 40 минут где-то (продлится полет)", - сказал Песков журналистам.В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полёта генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".

https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html

https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html

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Дарья Буймова

ту-160м, владимир путин, общество, дмитрий песков, александр харчевский, су-27, краснодар, россия