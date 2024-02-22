https://ria.ru/20240222/putin-1928994860.html
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М
Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:47
2024-02-22T14:47
2024-02-22T14:56
ту-160м
владимир путин
общество
дмитрий песков
александр харчевский
су-27
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600625134_216:530:2914:2048_1920x0_80_0_0_797c54c46373b9aa392ee433663a217a.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."До 40 минут где-то (продлится полет)", - сказал Песков журналистам.В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полёта генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".
https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html
https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600625134_541:499:2607:2048_1920x0_80_0_0_10384b052f9a9d699e95ef73f9baa2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-160м, владимир путин, общество, дмитрий песков, александр харчевский, су-27, краснодар, россия
Ту-160М, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Песков, Александр Харчевский, Су-27, Краснодар, Россия
Песков рассказал, сколько продлится полет Путина на Ту-160М
Песков: полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут