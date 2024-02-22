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Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов - РИА Новости, 22.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:02 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1928978516.html
Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов
Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев не сомневается, что кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:02
2024-02-22T14:02
выборы президента россии — 2024
дмитрий медведев
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев не сомневается, что кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин победит на предстоящих президентских выборах и покажет высочайший результат. "Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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дмитрий медведев, владимир путин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия, Политика
Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов

Медведев уверен, что Путин победит с высочайшими результатами на выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев не сомневается, что кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин победит на предстоящих президентских выборах и покажет высочайший результат.
"Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
21 февраля, 12:55
 
Выборы президента России — 2024Дмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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