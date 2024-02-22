https://ria.ru/20240222/putin-1928978516.html

Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов

Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев сделал прогноз на исход президентских выборов

Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев не сомневается, что кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:02

2024-02-22T14:02

2024-02-22T14:02

выборы президента россии — 2024

дмитрий медведев

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев не сомневается, что кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин победит на предстоящих президентских выборах и покажет высочайший результат. "Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, владимир путин, россия, политика