https://ria.ru/20240222/protez-1928888289.html

"Ростех" создал уникальный протез руки для маленьких детей

"Ростех" создал уникальный протез руки для маленьких детей - РИА Новости, 22.02.2024

"Ростех" создал уникальный протез руки для маленьких детей

"Ростех" разработал компактный протез руки для детей в возрасте от 3 до 7 лет с авторским дизайном, выполненным в виде тукана с ярким клювом; он обеспечивает... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:12

2024-02-22T09:12

2024-02-22T09:12

технологии

ростех

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Ростех" разработал компактный протез руки для детей в возрасте от 3 до 7 лет с авторским дизайном, выполненным в виде тукана с ярким клювом; он обеспечивает более легкую адаптацию в будущем к любому другому типу протеза, в том числе бионическому, говорится в сообщении госкорпорации. "Протез предназначен для детей с врожденным пороком развития руки или при ее ампутации. Применяется для активного захвата, удержания предметов и выполнения различных движений с участием мелкой моторики. Изделие приводится в действие сгибанием руки в локте. При этом происходит натяжение троса, который разжимает части насадки. Использование ребенком активной насадки позволяет держать мышцы в тонусе и обеспечивает более легкую адаптацию в будущем к любому другому типу протеза, в том числе бионическому", - рассказали в "Ростехе". Разработка принадлежит московскому производственному объединению "Металлист" (входит в "Ростех"). Протез уже запущен в мелкосерийное производство, в дальнейшем планируется разнообразить его внешний вид и выпускать такие активные тяговые насадки для детей в виде популярных персонажей. "Наши специалисты сделали протез, который соответствует всем критериям современного детского протезирования. Нам удалось учесть все потребности маленьких пациентов и совместить в одной конструкции функциональность и привлекательность. В итоге получилась эргономичная модель весом всего 88 граммов. Наш протез похож на игрушку. Конструкция выполнена в виде тукана с ярким клювом. Надеемся, что протез станет для детей незаменимым помощником", – отметил гендиректор МПО "Металлист" Эдуард Янушенко, слова которого приводятся в сообщении. Отличительная особенность нового протеза, помимо дизайна, - его компактность. Длина изделия - 102 миллиметра, ширина – 35 миллиметров. Оно выполнено полностью из отечественных материалов: полиамида, термопластичного полиуретана, алюминия и стали. Используемая технология металлообработки обеспечивает конструкции легкость и прочность, а нержавеющая сталь позволяет использовать изделие в воде. Благодаря авторскому дизайну, технологии 3D печати и современным способам обработки металлов эта тяговая насадка является уникальной в своем исполнении и не имеет аналогов на отечественном рынке, подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20240104/protezy-1919668257.html

https://ria.ru/20240221/kiborgizatsiya-1928615750.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, ростех, общество