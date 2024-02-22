https://ria.ru/20240222/protest-1929080606.html
Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена
Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена - РИА Новости, 22.02.2024
Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена
Москва передала "жесткую ноту протеста" в Госдеп США из-за оскорбительных высказываний президента страны Джо Байдена в адрес Владимира Путина, заявил посол в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:35
2024-02-22T21:35
2024-02-22T22:16
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Москва передала "жесткую ноту протеста" в Госдеп США из-за оскорбительных высказываний президента страны Джо Байдена в адрес Владимира Путина, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии."Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", — подчеркнул дипломат.Антонов добавил, что нынешнюю ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями, "да и американские власти на это не пойдут". Он отметил, что по мере приближения к ноябрьским президентским выборам в США "такого рода эскапады становятся рутинными". По словам посла, непозволительная риторика Байдена демонстрирует лишь бессилие и отсутствие здравого смысла в политике по отношению к России."Делается все для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях", — отметил он.Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как "диктатор", "мясник" и "военный преступник".Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, москва, владимир путин, джо байден, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена
Посольство России направило в Госдеп жесткую ноту протеста из-за слов Байдена