https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html

В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 22.02.2024

В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк МЧС. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:27

2024-02-22T00:27

2024-02-22T00:27

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк МЧС. Пожар произошел в среду вечером в 9-этажном жилом доме на проспекте Большевиков. На лестничной клетке 2-го этажа происходило горение электрощита и обстановки на площади 6 квадратных метров. В 19.56 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны эвакуированы 37 человек. "По уточнённой информации, пострадали две женщины и трое детей (девочка и два мальчика)", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники и 21 человек.

https://ria.ru/20240221/pozhar-1928842148.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)