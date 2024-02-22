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В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 22.02.2024
В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк МЧС. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:27
2024-02-22T00:27
2024-02-22T00:27
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк МЧС. Пожар произошел в среду вечером в 9-этажном жилом доме на проспекте Большевиков. На лестничной клетке 2-го этажа происходило горение электрощита и обстановки на площади 6 квадратных метров. В 19.56 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны эвакуированы 37 человек. "По уточнённой информации, пострадали две женщины и трое детей (девочка и два мальчика)", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники и 21 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
МЧС: в Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме