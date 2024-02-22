https://ria.ru/20240222/potentsial-1928971179.html

РЭЦ: экспортный потенциал за три дня на Gulfood–2024 превысил $72 млн

РЭЦ: экспортный потенциал за три дня на Gulfood–2024 превысил $72 млн - РИА Новости, 22.02.2024

РЭЦ: экспортный потенциал за три дня на Gulfood–2024 превысил $72 млн

Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 550 деловых встреч в первые три дня международной... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:38

2024-02-22T13:38

2024-02-22T13:38

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

дубай

персидский залив

оаэ

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 550 деловых встреч в первые три дня международной продовольственной выставки Gulfood–2024, которая проходит в Дубае 19–23 февраля, общий экспортный потенциал проведенных встреч оценивается в 72,2 миллиона долларов."Продукция наших производителей продолжает завоевывать доверие со стороны зарубежных потребителей, в том числе и среди населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу, а также экспортный потенциал встреч российских производителей с потенциальными зарубежными покупателями, который оценивается более чем в 72 миллиона долларов по промежуточному итогу трех дней работы нашей экспозиции "Сделано в России" на Gulfood", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Кроме того, российскую экспозицию посетил президент Ежегодного инвестиционного форума AIM (проходит под патронажем эмира Дубая) Давуд Шезави, который является совладельцем крупных в стране торговых компаний и промышленных предприятий (Alliance International Investment; Al Boom Gas; EVEXA). При участии РЭЦ он встретился с производителями сухого молока, а также молочной и рыбной продукции.Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций. В ней участвует более 5,2 тысячи компаний из 125 стран и свыше 130 тысяч посетителей из 195 стран мира.В этом году в организованной РЭЦ национальной экспозиции "Сделано в России" принимает участие рекордное количество отечественных экспортеров - 97 компаний из 32 регионов России. Они представили более 3 тонн продукции собственного производства на площади более 1 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html

россия

дубай

персидский залив

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, дубай, персидский залив, оаэ, бренд сделано в россии (made in russia)