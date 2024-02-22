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Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 22.02.2024 (обновлено: 08:07 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные - РИА Новости, 22.02.2024
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные
Страны Запада объявили об очередных поставках боевой техники Украине. Объемы по сравнению с началом 2023-го небольшие и номенклатура поскромнее, однако... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:00
2024-02-22T08:07
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
дания
киев
метте фредериксен
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Игорев. Страны Запада объявили об очередных поставках боевой техники Украине. Объемы по сравнению с началом 2023-го небольшие и номенклатура поскромнее, однако некоторые виды вооружений Киев получит впервые. Что именно и поможет ли это ВСУ на поле боя — в материале РИА Новости.Все, что естьНесколько дней назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст Украине всю свою артиллерию, так как армия ею не пользуется. Она призвала союзников последовать ее примеру и отправить Киеву боевую технику, которая им в настоящий момент не нужна. Это предложение выглядит щедрым. Однако лишь на первый взгляд.У 25-тысячных сухопутных войск Дании пушек не так уж и много. По данным бюллетеня The Military Balance — 19 САУ Caesar и 15 самоходных 120-миллиметровых минометов A3MS Cardom на базе БТР Pirahna V. Французские "Цезари" украинским артиллеристам хорошо знакомы. Эти гаубицы — достаточно грозное оружие, стреляющие 155-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на 40 километров. Колесная база позволяет самоходке быстро переместиться и не попасть под ответный удар.Однако 19 гаубиц для тысячекилометрового фронта — капля в море. К тому же их боевая эффективность в условиях дефицита боеприпасов резко снижается. Сейчас ВСУ выпускают в сутки до трех тысяч снарядов основного артиллерийского калибра, в то время как российские войска — до десяти тысяч. Вряд ли поможет Киеву и 120-миллиметровый самоходный миномет Cardom с дальностью стрельбы восемь-девять километров. В условиях массированного применения FPV-дронов в прифронтовой полосе такая техника проживет очень недолго.Немецкие гаубицыКанцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда евро. В него войдет в том числе то, что специально заказали промышленности: 120 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, два 35-миллиметровых зенитных артиллерийских комплекса Skynex, 100 ракет для ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. Сроки поставок — 2024-2027-й. Большую часть выделенных средств потратят на 36 самоходных гаубиц в гусеничном и колесном вариантах Pzh 2000 и RCH 155 соответственно.Pzh 2000 уже прошла боевое крещение. Немцы с лета 2022-го передали ВСУ 28 "панцергаубиц". Оружие мощное и точное, однако не очень надежное. Большую часть САУ неоднократно увозили в ремонт. И не только после попадания российских дронов или снарядов. Ствол Pzh 2000 рассчитан на 4500 выстрелов. А на рембазы доставляли стволы после 20 тысяч. Кроме того, неоднократно возникали проблемы с ходовой частью и механизмом заряжания. Немецкая самоходка оказалась просто не готовой к боевым действиям высокой интенсивности.А вот колесную RCH 155 в Донбассе еще не обкатывали. Эта машина совсем новая, пошла в серию в 2022-м. Киев в прошлом году изъявил желание стать первым зарубежным покупателем и приобрести 18 единиц. Именно столько немцы и пообещали, как только гаубицы сойдут с конвейера.Дистанционно управляемый модуль с 155-миллиметровым орудием L52 смонтирован на колесном шасси БТР Boxer. Экипаж самоходки — всего два человека, водитель и командир. Он управляет артиллерийским модулем из боевого отделения БТР, все операции по заряжанию орудия — автоматические.RCH-155 может вести огонь всей номенклатурой натовских 155-миллиметровых снарядов, причем осколочно-фугасным, как и французский "Цезарь", бьет на 40 километров. Скорострельность — девять выстрелов в минуту. Скорость на шоссе — до 100 километров в час. По ТТХ самоходка выглядит достаточно грозно. Но вот ее надежность вызывает вопросы. Орудие у RCH-155 такое же, как и у Pzh 2000, с тем же ресурсом в 4500 выстрелов. И изнашиваться будет так же быстро. Неясно, как поведет себя в боевых условиях дистанционно управляемый артиллерийский боевой модуль, который испытывали только на полигоне.Немецкое качество — это уже давно не про военную технику Германии. Чего стоит только суперсовременная и регулярно ломающаяся БМП Puma стоимостью 17 миллионов евро и весом в 43 тонны. Впрочем, изучить трофейные плоды сумрачного тевтонского гения российской оборонке было бы очень интересно.Дроны и катераКанада передает Киеву более 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 общей стоимостью около 70 миллионов долларов. Эти дроны производятся с 2013-го и прошли не одну модернизацию. Одна из них — FLIR StormCaster-L — оснащена камерой повышенной чувствительности, которая по характеристикам близка к цифровым приборам ночного видения — дает оператору четкую картинку в сумерках и ночью.SkyRanger выполняет главным образом разведывательные функции, способен решать задачи и в сфере радиоэлектронной разведки. В частности, с его помощью можно отслеживать сигналы мобильных телефонов. Еще одна важная особенность — опция управления через спутник. Так, в 2020-м австралийские военные продемонстрировали, что беспилотник, ведомый с борта самолета С-130J, принимает потоковое видео в реальном времени, даже не находясь в прямой видимости.Дрон готов играть и ударную роль. Пресс-релиз канадского правительства утверждает, что он поднимает в воздух до 3,5 килограмма груза. Вполне достаточно для кумулятивной гранаты. Это в связке с мощной камерой ночного видения превращает SkyRanger в высокоэффективное средство борьбы с бронетехникой в темное время суток.Также пакет помощи на 683 миллиона долларов согласовала Швеция. Там БМП CV 90, ПЗРК RBS-70, противотанковые ракетные комплексы TOW, ручные гранаты, гранатометы Carl Gustaf, медицинское оборудование, десять скоростных катеров CB-90, 20 лодок, подводное вооружение. Последние три позиции, вероятно, предназначены для диверсий на крымском направлении.
https://radiosputnik.ru/20240221/avdeevka-1928745771.html
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безопасность, украина, дания, киев, метте фредериксен, олаф шольц, вооруженные силы украины, с-130j super hercules
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Дания, Киев, Метте Фредериксен, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, С-130J Super Hercules
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные

Западные страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Игорев. Страны Запада объявили об очередных поставках боевой техники Украине. Объемы по сравнению с началом 2023-го небольшие и номенклатура поскромнее, однако некоторые виды вооружений Киев получит впервые. Что именно и поможет ли это ВСУ на поле боя — в материале РИА Новости.

Все, что есть

Несколько дней назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст Украине всю свою артиллерию, так как армия ею не пользуется. Она призвала союзников последовать ее примеру и отправить Киеву боевую технику, которая им в настоящий момент не нужна. Это предложение выглядит щедрым. Однако лишь на первый взгляд.
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
У 25-тысячных сухопутных войск Дании пушек не так уж и много. По данным бюллетеня The Military Balance — 19 САУ Caesar и 15 самоходных 120-миллиметровых минометов A3MS Cardom на базе БТР Pirahna V. Французские "Цезари" украинским артиллеристам хорошо знакомы. Эти гаубицы — достаточно грозное оружие, стреляющие 155-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на 40 километров. Колесная база позволяет самоходке быстро переместиться и не попасть под ответный удар.
Однако 19 гаубиц для тысячекилометрового фронта — капля в море. К тому же их боевая эффективность в условиях дефицита боеприпасов резко снижается. Сейчас ВСУ выпускают в сутки до трех тысяч снарядов основного артиллерийского калибра, в то время как российские войска — до десяти тысяч. Вряд ли поможет Киеву и 120-миллиметровый самоходный миномет Cardom с дальностью стрельбы восемь-девять километров. В условиях массированного применения FPV-дронов в прифронтовой полосе такая техника проживет очень недолго.

Немецкие гаубицы

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда евро. В него войдет в том числе то, что специально заказали промышленности: 120 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, два 35-миллиметровых зенитных артиллерийских комплекса Skynex, 100 ракет для ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. Сроки поставок — 2024-2027-й. Большую часть выделенных средств потратят на 36 самоходных гаубиц в гусеничном и колесном вариантах Pzh 2000 и RCH 155 соответственно.
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael MercadoГерманская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Pzh 2000 уже прошла боевое крещение. Немцы с лета 2022-го передали ВСУ 28 "панцергаубиц". Оружие мощное и точное, однако не очень надежное. Большую часть САУ неоднократно увозили в ремонт. И не только после попадания российских дронов или снарядов. Ствол Pzh 2000 рассчитан на 4500 выстрелов. А на рембазы доставляли стволы после 20 тысяч. Кроме того, неоднократно возникали проблемы с ходовой частью и механизмом заряжания. Немецкая самоходка оказалась просто не готовой к боевым действиям высокой интенсивности.

А вот колесную RCH 155 в Донбассе еще не обкатывали. Эта машина совсем новая, пошла в серию в 2022-м. Киев в прошлом году изъявил желание стать первым зарубежным покупателем и приобрести 18 единиц. Именно столько немцы и пообещали, как только гаубицы сойдут с конвейера.
Дистанционно управляемый модуль с 155-миллиметровым орудием L52 смонтирован на колесном шасси БТР Boxer. Экипаж самоходки — всего два человека, водитель и командир. Он управляет артиллерийским модулем из боевого отделения БТР, все операции по заряжанию орудия — автоматические.
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RCH-155 может вести огонь всей номенклатурой натовских 155-миллиметровых снарядов, причем осколочно-фугасным, как и французский "Цезарь", бьет на 40 километров. Скорострельность — девять выстрелов в минуту. Скорость на шоссе — до 100 километров в час. По ТТХ самоходка выглядит достаточно грозно. Но вот ее надежность вызывает вопросы. Орудие у RCH-155 такое же, как и у Pzh 2000, с тем же ресурсом в 4500 выстрелов. И изнашиваться будет так же быстро. Неясно, как поведет себя в боевых условиях дистанционно управляемый артиллерийский боевой модуль, который испытывали только на полигоне.

Немецкое качество — это уже давно не про военную технику Германии. Чего стоит только суперсовременная и регулярно ломающаяся БМП Puma стоимостью 17 миллионов евро и весом в 43 тонны. Впрочем, изучить трофейные плоды сумрачного тевтонского гения российской оборонке было бы очень интересно.

Дроны и катера

Канада передает Киеву более 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 общей стоимостью около 70 миллионов долларов. Эти дроны производятся с 2013-го и прошли не одну модернизацию. Одна из них — FLIR StormCaster-L — оснащена камерой повышенной чувствительности, которая по характеристикам близка к цифровым приборам ночного видения — дает оператору четкую картинку в сумерках и ночью.
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SkyRanger выполняет главным образом разведывательные функции, способен решать задачи и в сфере радиоэлектронной разведки. В частности, с его помощью можно отслеживать сигналы мобильных телефонов. Еще одна важная особенность — опция управления через спутник. Так, в 2020-м австралийские военные продемонстрировали, что беспилотник, ведомый с борта самолета С-130J, принимает потоковое видео в реальном времени, даже не находясь в прямой видимости.
Дрон готов играть и ударную роль. Пресс-релиз канадского правительства утверждает, что он поднимает в воздух до 3,5 килограмма груза. Вполне достаточно для кумулятивной гранаты. Это в связке с мощной камерой ночного видения превращает SkyRanger в высокоэффективное средство борьбы с бронетехникой в темное время суток.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкШведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из РПГ-7, в зоне СВО. Стоп-кадр видео
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из РПГ-7, в зоне СВО. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из РПГ-7, в зоне СВО. Стоп-кадр видео
Также пакет помощи на 683 миллиона долларов согласовала Швеция. Там БМП CV 90, ПЗРК RBS-70, противотанковые ракетные комплексы TOW, ручные гранаты, гранатометы Carl Gustaf, медицинское оборудование, десять скоростных катеров CB-90, 20 лодок, подводное вооружение. Последние три позиции, вероятно, предназначены для диверсий на крымском направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДанияКиевМетте ФредериксенОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныС-130J Super Hercules
 
 
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