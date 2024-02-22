https://ria.ru/20240222/posol-1928867524.html

Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального

Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального - РИА Новости, 22.02.2024

Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального

Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил РИА Новости, что был вызван в МИД Канады по поводу смерти Алексея Навального, отметил, что в ходе встречи... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:14

2024-02-22T02:14

2024-02-22T02:14

россия

оттава

москва

олег степанов

дмитрий песков

мария захарова

нато

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил РИА Новости, что был вызван в МИД Канады по поводу смерти Алексея Навального, отметил, что в ходе встречи акцентировал внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ. Ранее о вызове посла в МИД сообщило агентство Рейтер. Высокопоставленный дипломат подтвердил РИА Новости соответствующую информацию. По его словам, в министерстве выразили озабоченность смертью Навального. "Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу", - сказал Степанов РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html

https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928304234.html

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россия, оттава, москва, олег степанов, дмитрий песков, мария захарова, нато, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)