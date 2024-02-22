Рейтинг@Mail.ru
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/posol-1928867524.html
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального - РИА Новости, 22.02.2024
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального
Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил РИА Новости, что был вызван в МИД Канады по поводу смерти Алексея Навального, отметил, что в ходе встречи... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:14
2024-02-22T02:14
россия
оттава
москва
олег степанов
дмитрий песков
мария захарова
нато
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3522c6a4a2baf8175b411aade3783ade.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил РИА Новости, что был вызван в МИД Канады по поводу смерти Алексея Навального, отметил, что в ходе встречи акцентировал внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ. Ранее о вызове посла в МИД сообщило агентство Рейтер. Высокопоставленный дипломат подтвердил РИА Новости соответствующую информацию. По его словам, в министерстве выразили озабоченность смертью Навального. "Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу", - сказал Степанов РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html
https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928304234.html
россия
оттава
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_025c3ba28690fadc68dc9cf3988fae43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оттава, москва, олег степанов, дмитрий песков, мария захарова, нато, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Оттава, Москва, Олег Степанов, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального

Посол в Канаде Степанов призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил РИА Новости, что был вызван в МИД Канады по поводу смерти Алексея Навального, отметил, что в ходе встречи акцентировал внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ.
Ранее о вызове посла в МИД сообщило агентство Рейтер. Высокопоставленный дипломат подтвердил РИА Новости соответствующую информацию. По его словам, в министерстве выразили озабоченность смертью Навального.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов
Вчера, 14:26
"Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу", - сказал Степанов РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Посол России ответил Германии на вопросы о смерти Навального
19 февраля, 18:11
 
РоссияОттаваМоскваОлег СтепановДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТОФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала