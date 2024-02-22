https://ria.ru/20240222/pomosch-1928906362.html

Киев не заменит помощь Запада внутренними источниками, заявил Медведчук

Киев не заменит помощь Запада внутренними источниками, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024

Киев не заменит помощь Запада внутренними источниками, заявил Медведчук

Западная помощь Киеву вооружениями не может быть заменена внутренними источниками, у страны нет денег, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:31

2024-02-22T10:31

2024-02-22T11:09

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Западная помощь Киеву вооружениями не может быть заменена внутренними источниками, у страны нет денег, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. "Помощь на сегодняшний день Запада для Украины - это основная составляющая существования страны и ведения страной боевых действий. Я не хочу называть цифры, которые постоянно публикуются в средствах массовой информации. Я назову предметные основания для подобного утверждения и аргументирую эту позицию. Дело в том, что та помощь, которая, оказывается, она не может быть заменена никакими внутренними источниками", - сказал он. По словам Медведчука, дефицит бюджета Украины в 2022 году составлял 53-55%, тогда как в нормальных странах это не превышает 3%. Это означает, что доходная часть бюджета составляла 35-40 миллиардов долларов, а стране надо 80-85 миллиардов. В 2023 году дефицит бюджета составлял 48-52%, то есть такая же сумма - 41 миллиард - только для поддержания бюджета необходима была в 2023 году. "При такой ситуации страна не может не только воевать, то есть обеспечивать себя боеприпасами, техникой и вооружениями, она даже не может существовать как государство для этих 18 миллионов оставшихся граждан, для того, чтобы поддерживать пенсионную составляющую, социальную, обеспечивать рабочими местами", - отметил оппозиционный политик. Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина увеличивает производство снарядов внутри страны, но производимое количество засекречено и "слишком мало доходит до военных". Глава минобороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.

https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928891336.html

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, виктор медведчук