https://ria.ru/20240222/polsha-1928991577.html

Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров

Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров - РИА Новости, 22.02.2024

Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров

Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:36

2024-02-22T14:36

2024-02-22T14:36

в мире

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дональд туск

польша

россия

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск. "Польское государство обязано защищать свой рынок и сельхозпроизводителей. Мы с первого дня стали на стороне Украины в ее конфронтации с Россией. Безусловная поддержка Украины в ее военных усилиях. Это не обсуждается. Но как защитить польских фермеров и польский сельскохозяйственный рынок? Ситуация непростая", - сказал Туск. "Мы будем искать способы защиты польских фермеров как национальными методами, применяя национальные меры, так и при помощи дальнейших переговоров и с Украиной, и с европейскими институтами", - добавил он. 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html

https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд туск, польша, россия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз