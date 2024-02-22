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Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров - РИА Новости, 22.02.2024
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14:36 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/polsha-1928991577.html
Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров
Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров - РИА Новости, 22.02.2024
Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров
Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:36
2024-02-22T14:36
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск. "Польское государство обязано защищать свой рынок и сельхозпроизводителей. Мы с первого дня стали на стороне Украины в ее конфронтации с Россией. Безусловная поддержка Украины в ее военных усилиях. Это не обсуждается. Но как защитить польских фермеров и польский сельскохозяйственный рынок? Ситуация непростая", - сказал Туск. "Мы будем искать способы защиты польских фермеров как национальными методами, применяя национальные меры, так и при помощи дальнейших переговоров и с Украиной, и с европейскими институтами", - добавил он. 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html
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в мире, украина, дональд туск, польша, россия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Дональд Туск, Польша, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров

Туск: для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты

© AFP 2024 / SERGEI GAPONПротестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин
Протестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AFP 2024 / SERGEI GAPON
Протестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Польское государство обязано защищать свой рынок и сельхозпроизводителей. Мы с первого дня стали на стороне Украины в ее конфронтации с Россией. Безусловная поддержка Украины в ее военных усилиях. Это не обсуждается. Но как защитить польских фермеров и польский сельскохозяйственный рынок? Ситуация непростая", - сказал Туск.
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"Мы будем искать способы защиты польских фермеров как национальными методами, применяя национальные меры, так и при помощи дальнейших переговоров и с Украиной, и с европейскими институтами", - добавил он.
9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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