Премьер Польши пообещал национальные меры защиты фермеров
Туск: для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты
Протестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Для помощи польским фермерам будут применяться национальные меры защиты, пообещал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Польское государство обязано защищать свой рынок и сельхозпроизводителей. Мы с первого дня стали на стороне Украины в ее конфронтации с Россией. Безусловная поддержка Украины в ее военных усилиях. Это не обсуждается. Но как защитить польских фермеров и польский сельскохозяйственный рынок? Ситуация непростая", - сказал Туск.
"Мы будем искать способы защиты польских фермеров как национальными методами, применяя национальные меры, так и при помощи дальнейших переговоров и с Украиной, и с европейскими институтами", - добавил он.
9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.