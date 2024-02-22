https://ria.ru/20240222/polet-1929055710.html

Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля

Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля - РИА Новости, 22.02.2024

Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля

Президент России Владимир Путин во время полета на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М находился на месте командира корабля, рассказал РИА... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:39

2024-02-22T18:39

2024-02-22T18:39

безопасность

россия

владимир путин

ту-160м

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время полета на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М находился на месте командира корабля, рассказал РИА Новости военный летчик, ранее эксплуатировавший эти машины. "Это место называется место командира корабля", - сказал собеседник агентства. В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Позднее Кремль опубликовал кадры полета с президентом в кабине ракетоносца. Путин сидит на месте спереди слева.

https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в кабине Ту-160М Путин в кабине Ту-160М 2024-02-22T18:39 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, ту-160м