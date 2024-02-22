https://ria.ru/20240222/polet-1929055710.html
Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля
Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля - РИА Новости, 22.02.2024
Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля
Президент России Владимир Путин во время полета на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М находился на месте командира корабля, рассказал РИА... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:39
2024-02-22T18:39
2024-02-22T18:39
безопасность
россия
владимир путин
ту-160м
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время полета на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М находился на месте командира корабля, рассказал РИА Новости военный летчик, ранее эксплуатировавший эти машины. "Это место называется место командира корабля", - сказал собеседник агентства. В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Позднее Кремль опубликовал кадры полета с президентом в кабине ракетоносца. Путин сидит на месте спереди слева.
https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин в кабине Ту-160М
Путин в кабине Ту-160М
2024-02-22T18:39
true
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, ту-160м
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ту-160М
Путин пилотировал Ту-160 с места командира корабля
Путин во время полета на Ту-160М находился на месте командира корабля
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время полета на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М находился на месте командира корабля, рассказал РИА Новости военный летчик, ранее эксплуатировавший эти машины.
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"Это место называется место командира корабля", - сказал собеседник агентства.
В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Позднее Кремль опубликовал кадры полета с президентом в кабине ракетоносца. Путин сидит на месте спереди слева.
Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин