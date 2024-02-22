https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html

Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой". РИА Новости, 22.02.2024

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2024-02-22T16:22

2024-02-22T17:12

ту-160м

владимир путин

россия

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой"."Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет", - сказал он журналистам после приземления."Техника отличная", - также отметил глава государства, рассказав, что полет оставил у него хорошие впечатления.

https://ria.ru/20240222/polet-1929013630.html

россия

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Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М 2024-02-22T16:22 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ту-160м, владимир путин, россия