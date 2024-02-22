https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:22
2024-02-22T16:22
2024-02-22T17:12
ту-160м
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929034113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d62cbaa46c27c3a10608a7cd48595058.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой"."Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет", - сказал он журналистам после приземления."Техника отличная", - также отметил глава государства, рассказав, что полет оставил у него хорошие впечатления.
https://ria.ru/20240222/polet-1929013630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929034113_458:0:1898:1080_1920x0_80_0_0_3be2b1dad0e9abf2bdea433977c89dfd.jpg
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
2024-02-22T16:22
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-160м, владимир путин, россия
Ту-160М, Владимир Путин, Россия
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления, техника отличная, надежная