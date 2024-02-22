Рейтинг@Mail.ru
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 22.02.2024 (обновлено: 17:12 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:22
2024-02-22T17:12
ту-160м
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929034113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d62cbaa46c27c3a10608a7cd48595058.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой"."Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет", - сказал он журналистам после приземления."Техника отличная", - также отметил глава государства, рассказав, что полет оставил у него хорошие впечатления.
https://ria.ru/20240222/polet-1929013630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
2024-02-22T16:22
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929034113_458:0:1898:1080_1920x0_80_0_0_3be2b1dad0e9abf2bdea433977c89dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ту-160м, владимир путин, россия
Ту-160М, Владимир Путин, Россия
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления, техника отличная, надежная

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Ту-160М, на котором он в четверг совершил полет, надежным самолетом и "отличной техникой".
«
"Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет", - сказал он журналистам после приземления.
"Техника отличная", - также отметил глава государства, рассказав, что полет оставил у него хорошие впечатления.
Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Вчера, 16:10
 
Ту-160МВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала