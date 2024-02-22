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Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
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16:10 22.02.2024 (обновлено: 17:51 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/polet-1929013630.html
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вчера, 21 февраля, принял решение совершить полет на Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:10
2024-02-22T17:51
ту-160м
владимир путин
дмитрий песков
казань
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вчера, 21 февраля, принял решение совершить полет на Ту-160М.До того, как президент совершил полет, Пескова спросили, почему Путин на аэродроме в Казани решил подняться на борт самолета."Потому что он вчера принял решение совершить полет", - ответил Песков тележурналисту Павлу Зарубину, соответствующее видео появилось в эфире телеканала "Россия-24".Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.В четверг Путин на аэродроме в Казани совершил полет на Ту-160М.
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ту-160м, владимир путин, дмитрий песков, казань, россия, павел зарубин
Ту-160М, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Казань, Россия, Павел Зарубин
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М

Песков рассказал, что Путин накануне принял решение о полете на Ту-160М

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вчера, 21 февраля, принял решение совершить полет на Ту-160М.
До того, как президент совершил полет, Пескова спросили, почему Путин на аэродроме в Казани решил подняться на борт самолета.
«
"Потому что он вчера принял решение совершить полет", - ответил Песков тележурналисту Павлу Зарубину, соответствующее видео появилось в эфире телеканала "Россия-24".
Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.
В четверг Путин на аэродроме в Казани совершил полет на Ту-160М.
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Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
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Ту-160МВладимир ПутинДмитрий ПесковКазаньРоссияПавел Зарубин
 
 
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