https://ria.ru/20240222/polet-1929013630.html
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вчера, 21 февраля, принял решение совершить полет на Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:10
2024-02-22T16:10
2024-02-22T17:51
ту-160м
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вчера, 21 февраля, принял решение совершить полет на Ту-160М.До того, как президент совершил полет, Пескова спросили, почему Путин на аэродроме в Казани решил подняться на борт самолета."Потому что он вчера принял решение совершить полет", - ответил Песков тележурналисту Павлу Зарубину, соответствующее видео появилось в эфире телеканала "Россия-24".Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.В четверг Путин на аэродроме в Казани совершил полет на Ту-160М.
https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html
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РИА Новости
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ту-160м, владимир путин, дмитрий песков, казань, россия, павел зарубин
Ту-160М, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Казань, Россия, Павел Зарубин
Песков рассказал, как Путин принял решение о полете на Ту-160М
Песков рассказал, что Путин накануне принял решение о полете на Ту-160М