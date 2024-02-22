https://ria.ru/20240222/polet-1929012406.html

Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился

Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился - РИА Новости, 22.02.2024

Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился

Владимир Путин завершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:05

2024-02-22T16:05

2024-02-22T18:13

владимир путин

ту-160м

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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин завершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М.После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины."Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику — техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", — подчеркнул глава государства.Он добавил, что Ту-160М — действительно во многом новая машина, надежная, она лучше управляется, это видно даже непрофессиональным взглядом. Отвечая на вопрос, насколько комфортно в бомбардировщике, Путин сообщил, что хотя это и военная техника, но в нее внесли улучшения: в самолете появился блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть.Сверхзвуковой бомбардировщик "Илья Муромец" приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Президент пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, маршрут полета — "военная тайна".Представитель Кремля уточнил, что глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из новых цехов и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Полет продолжался пять часов.

https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html

https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в кабине Ту-160М Путин в кабине Ту-160М 2024-02-22T16:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ту-160м