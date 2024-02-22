https://ria.ru/20240222/polet-1929012406.html
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился - РИА Новости, 22.02.2024
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился
Владимир Путин завершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:05
2024-02-22T16:05
2024-02-22T18:13
владимир путин
ту-160м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929047566_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1a15f72728f2f262044069b877776c3b.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин завершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М.После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины."Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику — техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", — подчеркнул глава государства.Он добавил, что Ту-160М — действительно во многом новая машина, надежная, она лучше управляется, это видно даже непрофессиональным взглядом. Отвечая на вопрос, насколько комфортно в бомбардировщике, Путин сообщил, что хотя это и военная техника, но в нее внесли улучшения: в самолете появился блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть.Сверхзвуковой бомбардировщик "Илья Муромец" приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Президент пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, маршрут полета — "военная тайна".Представитель Кремля уточнил, что глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из новых цехов и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Полет продолжался пять часов.
https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html
https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929047566_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_6712f72aa6e34ae50b0d28dfdad02572.jpg
Путин в кабине Ту-160М
Путин в кабине Ту-160М
2024-02-22T16:05
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ту-160м
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин завершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М.
После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины.
«
"Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику — техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Ту-160М — действительно во многом новая машина, надежная, она лучше управляется, это видно даже непрофессиональным взглядом.
Отвечая на вопрос, насколько комфортно в бомбардировщике, Путин сообщил, что хотя это и военная техника, но в нее внесли улучшения: в самолете появился блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть.
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Сверхзвуковой бомбардировщик "Илья Муромец" приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Президент пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, маршрут полета — "военная тайна".
Представитель Кремля уточнил, что глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Путин 21 февраля посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из новых цехов и четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.
Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" — он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Полет продолжался пять часов.
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М