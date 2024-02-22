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Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки

Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки - РИА Новости, 22.02.2024

Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено оказывать поддержку предпринимателям из числа ветеранов спецоперации, которые будут открывать... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:30

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арктика

алексей чекунков

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено оказывать поддержку предпринимателям из числа ветеранов спецоперации, которые будут открывать бизнес по производству стройматериалов в Камчатском крае, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Развитие отрасли строительных материалов, промышленных парков - это новое для Камчатки, очень важное. Потому что если в стране мы говорим про импортозамещение, на Камчатке можно говорить про… "завозозамещение" - сюда все везется, газобетонные блоки, хрупкие, тяжелые, их сюда дороже довезти, только довезти, чем здесь произвести. И ребята, ветераны, участники специальной военной операции, вернувшиеся уже, отслужившие, которые здесь запустили бизнес, мы, конечно, будем поддерживать развитие таких бизнесов, которые удешевляют строительство на Камчатке, которые делают более эффективной всю экономику камчатскую", — сказал Чекунков журналистам на форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй!".

https://ria.ru/20240210/tsentr-1926577035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, камчатка, дальний восток, арктика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)