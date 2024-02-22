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Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки
Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки - РИА Новости, 22.02.2024
Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено оказывать поддержку предпринимателям из числа ветеранов спецоперации, которые будут открывать... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:30
2024-02-22T13:30
2024-02-22T13:30
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министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено оказывать поддержку предпринимателям из числа ветеранов спецоперации, которые будут открывать бизнес по производству стройматериалов в Камчатском крае, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Развитие отрасли строительных материалов, промышленных парков - это новое для Камчатки, очень важное. Потому что если в стране мы говорим про импортозамещение, на Камчатке можно говорить про… "завозозамещение" - сюда все везется, газобетонные блоки, хрупкие, тяжелые, их сюда дороже довезти, только довезти, чем здесь произвести. И ребята, ветераны, участники специальной военной операции, вернувшиеся уже, отслужившие, которые здесь запустили бизнес, мы, конечно, будем поддерживать развитие таких бизнесов, которые удешевляют строительство на Камчатке, которые делают более эффективной всю экономику камчатскую", — сказал Чекунков журналистам на форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, камчатка, дальний восток, арктика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатка, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)