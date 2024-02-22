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На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024
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11:54 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/poboi-1928934890.html
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
происшествия
россия
нижний тагил
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в Нижнем Тагиле в трамвае мужчина нанес побои девочке. Сначала он потребовал в грубой форме, чтобы та уступила ему место, а после отказа ударил ее по голове. Дальнейшие противоправные действия мужчины были прекращены одним из пассажиров, отмечает СК. Ранее в полиции Нижнего Тагила РИА Новости уточняли, что организована проверка по инциденту, в полицию обратился отец 17-летней потерпевшей. "Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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россия
нижний тагил
свердловская область
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происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае

В Нижнем Тагиле возбудили дело против мужчины, ударившего девушку в трамвае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Нижнем Тагиле в трамвае мужчина нанес побои девочке. Сначала он потребовал в грубой форме, чтобы та уступила ему место, а после отказа ударил ее по голове. Дальнейшие противоправные действия мужчины были прекращены одним из пассажиров, отмечает СК.
Ранее в полиции Нижнего Тагила РИА Новости уточняли, что организована проверка по инциденту, в полицию обратился отец 17-летней потерпевшей.
"Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу
12 февраля, 14:43
 
ПроисшествияРоссияНижний ТагилСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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