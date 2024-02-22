https://ria.ru/20240222/poboi-1928934890.html

На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае

На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024

На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае

Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

происшествия

россия

нижний тагил

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в Нижнем Тагиле в трамвае мужчина нанес побои девочке. Сначала он потребовал в грубой форме, чтобы та уступила ему место, а после отказа ударил ее по голове. Дальнейшие противоправные действия мужчины были прекращены одним из пассажиров, отмечает СК. Ранее в полиции Нижнего Тагила РИА Новости уточняли, что организована проверка по инциденту, в полицию обратился отец 17-летней потерпевшей. "Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926857028.html

россия

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)