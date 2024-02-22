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На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
происшествия
россия
нижний тагил
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели в Свердловской области после того, как мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в Нижнем Тагиле в трамвае мужчина нанес побои девочке. Сначала он потребовал в грубой форме, чтобы та уступила ему место, а после отказа ударил ее по голове. Дальнейшие противоправные действия мужчины были прекращены одним из пассажиров, отмечает СК. Ранее в полиции Нижнего Тагила РИА Новости уточняли, что организована проверка по инциденту, в полицию обратился отец 17-летней потерпевшей. "Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчина ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
В Нижнем Тагиле возбудили дело против мужчины, ударившего девушку в трамвае